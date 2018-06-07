嘴對嘴吻菲女遭批變態　杜特蒂：彼此都樂在其中

2018年06月07日 18:27 中時電子報 蔡萱

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）不指講話大砲性格，就連做事也是百無禁忌，他周日在訪問韓國期間與菲律賓海外勞工見面，在會上向一名菲律賓美女不斷索吻，最後如願嘴對嘴吻到佳人後才罷手，儘管過程台上台下都笑聲不斷，但仍遭不少人批評此舉是「變態」。杜特蒂則駁斥這個說法，稱當下「彼此都樂在其中」。

菲律賓總統杜特蒂6日返回菲律賓時，被問及前一天在南韓嘴對嘴與美女菲僑的爭議表示，

「我們都樂在其中，這是為了娛樂大家，大家都很喜歡」，還稱「若是我心懷不軌，就不會在大家面前這樣做了」。

面對大眾稱他是「變態」、「很噁心」的輿論，杜特蒂甚至表示，若是有很多女性聯署要求他為此事辭職，他願意下台。

杜特蒂日前訪問南韓期間，所到之處受到菲律賓僑胞的熱烈歡迎，他在3日一場會上以贈書換取台下女菲僑的吻，他雖然事前不斷強調這是個玩笑，但女菲僑笑著說「不」以後，他仍不斷指著自己嘴唇的要眼前的美女接受他的吻，此舉也引發了台下一陣鼓譟，兩人最終也在鏡頭前留下來嘴對嘴的親吻畫面。

這名女菲僑名為Bea Kim，即將嫁給金姓南韓籍男子。

杜特蒂親吻女菲僑風波爆發後，相關影片在社群媒體上瘋傳，女權團體和在野黨國會議員指控杜特蒂濫用職權和貶抑女性。

(中時電子報)