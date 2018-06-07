扭轉劣油風暴 大學生學榨油 考取國際品油師

2018年06月07日 18:50 中時 張祈

林一州（中）近日考取國際品油師證認，他說，受訓期間每天要品嚐60逾種油品，透過口腔、鼻子分辨油品的好壞，在第一線為消費費者把關食用油的品質。（林一州提供）

就讀文化大學園藝系三年級的林一州，受到食安風波的激發，2年前創業打造苦茶油品牌，提供消費者健康油品，每2周往返台北、花蓮製油，近日來還考取國際品油師，油品還獲得享有「食品界米其林」的iTQi二星認證。

今年20出頭的林一州，開口閉口都是他的榨油經，2年前接觸劣油風暴，毅然決然踏進健康油品市場，看準苦茶油符合東方人烹飪習慣，憑著一股衝勁創業，因為堅持高品質、健康的理念，堅持從挑選原料、榨油到包裝都不經他人，創業至今也累積不少死忠顧客。

他說，創業之路非常辛苦，為調整出最佳出油率，足足測試了半年才成功摸出竅門，每一次榨油還得要忍受近40度高溫，站立6至8小時，可榨出約50瓶250毫升的油品，利用休假時間榨油，產量不多，但已有穩定銷量。

為維持油品品質，林一州考取國際品油師認證，受訓時間每天要喝60逾種油品，透過口腔、鼻子分辨油品的好壞，在第一線為消費費者把關食用油的品質，將所得技巧用於自家油品。此外，他的油品也獲得iTQi（國際風味暨品質評鑑所）二星認證，該評鑑被譽為「食品界的米其林」，滿級星為三星，將於今年底受獎。

不斷求精的林一州下一步要轉向自產自銷，去年在父母的資助下，在花蓮卓溪鄉買下一片油茶樹園，預計今年10月可以收成第一批茶樹籽，預計在畢業後擴大產線，量產有益健康的油品。

(中時 )