扭轉劣油風暴 大學生學榨油 考取國際品油師

大學生林一州每2周從台北往返花蓮，在高溫近40度的環境中榨油，一榨就是站立6到8小時。（林一州提供）

友善列印
中時
林一州（中）近日考取國際品油師證認，他說，受訓期間每天要品嚐60逾種油品，透過口腔、鼻子分辨油品的好壞，在第一線為消費費者把關食用油的品質。（林一州提供）

就讀文化大學園藝系三年級的林一州，受到食安風波的激發，2年前創業打造苦茶油品牌，提供消費者健康油品，每2周往返台北、花蓮製油，近日來還考取國際品油師，油品還獲得享有「食品界米其林」的iTQi二星認證。

今年20出頭的林一州，開口閉口都是他的榨油經，2年前接觸劣油風暴，毅然決然踏進健康油品市場，看準苦茶油符合東方人烹飪習慣，憑著一股衝勁創業，因為堅持高品質、健康的理念，堅持從挑選原料、榨油到包裝都不經他人，創業至今也累積不少死忠顧客。

他說，創業之路非常辛苦，為調整出最佳出油率，足足測試了半年才成功摸出竅門，每一次榨油還得要忍受近40度高溫，站立6至8小時，可榨出約50瓶250毫升的油品，利用休假時間榨油，產量不多，但已有穩定銷量。

為維持油品品質，林一州考取國際品油師認證，受訓時間每天要喝60逾種油品，透過口腔、鼻子分辨油品的好壞，在第一線為消費費者把關食用油的品質，將所得技巧用於自家油品。此外，他的油品也獲得iTQi（國際風味暨品質評鑑所）二星認證，該評鑑被譽為「食品界的米其林」，滿級星為三星，將於今年底受獎。

不斷求精的林一州下一步要轉向自產自銷，去年在父母的資助下，在花蓮卓溪鄉買下一片油茶樹園，預計今年10月可以收成第一批茶樹籽，預計在畢業後擴大產線，量產有益健康的油品。

(中時 )

東山段社會住宅戶數密度高 議員… 2018未來教育國際論壇 培養新課…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。