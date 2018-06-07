2018未來教育國際論壇 培養新課綱教學思維

2018年06月07日 18:46 中時 陳世宗

台中市政府教育局長彭富源出席與會，感謝各校師長的付出。（陳世宗翻攝）

台中市政府教育局7日在惠文高中舉辦「2018未來教育論壇─新課綱下的關鍵素養」，邀集國內外教育專家及教師，針對未來跨領域、跨學科的教育趨勢進行分享，鼓勵以創新的教學思維及教學模式，因應108新課綱，培育下一代的國家主人翁；市府教育局長彭富源也出席與會，感謝各校師長的付出。

教育局表示，此次論壇邀請美國加州聖塔克拉拉地區教育局處處長Esther Tokihiro分享美國企業與學校跨領域STEM+教學的相關做法，Esther Tokihiro處長專精於STEM+跨領域教育，投入STEM+教育達15年以上，實務經驗豐富；台灣現場單元則邀請台北市中山女中教師張輝誠、南投縣埔里國中教師謝宗翔，分享第一線的素養課程教學及跨領域教學經驗。

教育局指出，因應新課綱實施，台中市於105年成立高中課程發展中心，目前發展「優遊台中學」跨校選修課程，參與學校從去年9 校倍增為今年18校，開課數並由去年9門擴增至今年24門，參加對象涵蓋全台中市公私立高中職學生。

另外，此學年配合即將登場的2018台中世界花卉博覽會，將花博主題融入課程，強調跨領域學習、關鍵素養提升，透過動手做、做中學過程培養學生必備能力，提供更多元的學習機會。

(中時 )