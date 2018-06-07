北市觀傳局前進韓日 推介TAIPEI MICE優質會展環境

2018年06月07日 18:38 中時電子報 吳家詮

韓國、日本獎勵旅遊業者對於台北市會展暨獎勵旅遊補助及各式交通票券展現高關注度。（吳家詮翻攝）

為推廣臺北市優質的會展環境，臺北市觀光傳播局除了積極參與國際性MICE相關展覽外，今(2018)年特別規劃參加由經濟部國際貿易局主辦、中華民國對外貿易發展協會於107年6月3日至9日所執行「推動臺灣會展產業發展計畫-會展產業整體計畫」海外推廣活動，首場東北亞推廣會就在韓國(首爾)、日本(福岡、大阪)舉辦。

為了吸引當地會議暨獎勵旅遊業者關注，觀傳局除了推介TAIPEI MICE的亮點外，現場還備有韓國、日本觀光客最愛的伴手禮-鳳梨酥及牛軋糖予現場業者品嚐，另還特別提供臺北米其林餐廳的伴手禮及臺北雙層觀光巴士票券所組合的禮品，透過現場抽獎活動贈送給與會業者。

台北市觀傳局指出，根據國際會議協會(ICCA)所公佈的2017年全球協會型國際會議場次及排名，臺北市以符合ICCA認列標準的76場國際會議，於全球城市排行名列第26名，而亞洲地區則是名列第7名。

韓國、日本獎勵旅遊業者對於台北市會展暨獎勵旅遊補助及各式交通票券展現高關注度。（吳家詮翻攝）

觀傳局說，台北市已具有全臺灣最佳會展軟硬體設施，從會議場地、住宿酒店、交通運輸、飲食需求到觀光旅遊等將展現最佳實力，並且擁有其他亞洲城市的優勢及特色，加上今年南港展覽二館即將完工落成，爾後將會有更多國際會議場次在此舉辦，屆時將帶入更多國際客源及觀光商機。

2017年TAIPEI MICE國際會議、展覽及獎勵旅遊贊助的統計資料，其中申請獎勵旅遊來臺補助共計48件，相較2016年成長近5倍，另外來臺申請獎勵旅遊補助至今年5月底也達28件，包括亞培藥廠、北京愛奇藝科技有限公司、Victor 勝利體育泰國經銷商等知名公司的獎勵旅遊皆來臺北舉辦。

推廣會中幸運的業者獲得臺北米其林餐廳的伴手禮及臺北雙層觀光巴士票券的套組禮品，與台北市代表開心合影。 （吳家詮翻拍）

此行東北亞推廣會臺北市主要向業者推介適合日、韓會展暨獎勵旅遊旅客的觀光資訊，像是具有歷史文化及文創主題的旅遊行程、便利的交通服務項目-臺北雙層觀光巴士及北北基好玩卡，還有多元化的獎勵補助計畫，當然近期亞洲美食圈最火熱的討論話題「臺北米其林指南」也是推介重點，同時也透過臺北美食形象宣傳影片向業者行銷臺北美食之都的形象。

(中時電子報)