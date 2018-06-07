直升機緊急救援迷路山友 報案人竟稱還要繼續走

救難人員在三叉峰找到郭姓山友，但他不想下山說還想繼續走完行程。（林雅惠翻攝）

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救難人員在三叉峰找到郭姓山友，但他不想下山說還想繼續走完行程。（林雅惠翻攝）

郭姓山友等7人申請攀爬玉山群峰，不料69歲郭男5日在山區迷路打電話求救，高市消防局派遣救難人員出動搜救，7日申請直升機救援，順利找到郭姓山友，郭竟說:「我體力還可以，想要繼續走完全程」，讓救難人員無功而返自行下山。

高市消防局第六大隊組長郭沐龍說，高市4名救難人員整裝出動救援，抵達嘉義阿里山分隊已晚間11點多，隔天申請直升機出動救援，6日搭機出發前即接獲玉管處人員表示在三叉峰附近找到郭男。

但搜救人員無法確認郭男身體狀況，為避免意外仍搭機上山，直到與郭接觸後，郭說他身體無恙不想下山，要繼續走完其他天行程，救難人員因而自行歸返。

郭沐龍坦言「很無奈」，因在海拔3500公尺地方，登山客若失溫可能造成生命危險，救難人員以救人為優先，為了把握黃金救援時間，故需要申請直升機救援，這趟出勤雖浪費成本，但也無法向當事人請求搜救費用，呼籲民眾對山區路線不熟切勿獨自登山，登山應備妥GPS、衛星電話等器材。

救人本來就是不能用成本來考量，但直升機救援起飛一趟光燃料費就要30萬至40萬元，還有耗材及人員出勤費用，加上人員支援山難搜救，地方上若發生重大災害就需調度其他單位資源，耗費更大，百姓若不自愛就易造成公家資源遭濫用，浪費社會成本。

(中時 )

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