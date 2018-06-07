熱受不了 竹市副議長贈育賢國中特教冷氣機

2018年06月07日 18:45 中時 陳育賢

近來氣溫屢創新高，但學生教室都沒有冷氣，小朋友要在高溫下學習，效果大受影響，新竹市竹蓮寺主委兼市議會副議長許修睿不忍育賢國中特教班學生在悶熱環境上課，7日特別補助捐贈10餘部冷氣機予特教班教室，讓身心容易躁動的特教學生，在舒適環境中學習成長。

許修睿表示，由於大環境氣候變遷，酷暑逼人，學生們在動輒2、30人的教室中揮汗上課，即便是一般師生，也需要有相當的意志力來對抗高溫，而對於特教班的學生來說，這更是嚴酷的身心考驗。

育賢國中校長黃淑文和家長會長林子閔去年底向他表達改善教室空調的需求，他獲知後允諾以行動支持校方，改善孩子們的學習環境，此次即特別捐贈10部冷氣裝設在特教班教室。

許修睿指出，育賢國中辦理多種特殊教育班，堪稱全國之最，除了學優、藝高的語文資優班及舞蹈藝術才能班外，還安置有來自全新竹市，輕中重度身心障礙的學生，其中不乏情緒行為障礙的學生。

為表達對副議長許修睿這次捐贈冷氣的恩情，育賢特教班學生今天也親手繪製感謝卡送給許修睿，展現熾熱的感恩之心。

黃淑文表示，特教的孩子是校園中最受全校師生關愛的1群天使，與他們在一起總感受到最誠摯單純的快樂，有了冷氣設備學生們能在安穩舒適的環境中學習，更能讓學習事半功倍。

(中時 )