運將宿醉開車送她去機場 女驚呼：難怪他開這麼快

沈姓運將酒測超標。（胡欣男翻攝）

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台北市沈姓計程車司機宿醉駕車，被警方攔查酒測值達0.25毫克，被依公共危險罪送辦。當時正搭車要趕搭飛機的女乘客驚呼：「難怪他開這麼快！我還以為他貼心要快點送我搭飛機咧！」

員警幫女乘客叫計程車，順利趕上飛機。（胡欣男翻攝）

北市警保安大隊本大隊日前清晨5時48分許，在大安區市民大道與光復北路口執行路檢勤務，61歲沈姓男子駕駛計程車行經該處，因其面帶酒容，員警以指揮棒型簡易酒精檢知器測試，確認他呼氣有酒精反應，便請他下車配合酒測，測得酒測值高達0.25毫克。

警方說，當時沈姓駕駛車上有名女性乘客，急著要在6時20分前到松山機場集合搭機，員警基於為民服務精神，本欲駕巡邏車送女乘客前往機場，但因沈姓運將已觸犯公共危險罪嫌，後續還有開單、扣車及偵訊後送辦等流程需執行，無法協助，現場攔停計程車未果後，張姓員警熱心以手機APP叫車，並陪同女乘客步行前往搭車，以免延誤搭機。

在步行過程中，女乘客向員警反映，沈姓運將沿途駕車速度極快，她還向司機詢問為何要開的那麼快，「原來是酒駕啊！我還以為他貼心要送我趕飛機呢！」

沈姓司機則喊冤說，他前晚7、8點，自己喝了2瓶易開罐裝的啤酒，9點就洗澡上床睡覺，早上覺得沒異狀就出門載客，沒想到竟然還酒測超標，真是得不償失。

(中時 )

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