「你是不是在要錢」辱警？ 法官：未達難堪程度 無罪

2018年06月07日 18:52 中時 李文正

北市大同區ANIKI健身房屢遭轄區警方臨檢，店長忍無可忍，去年9月21日晚間11時擴大臨檢時，大聲說「你是不是在要錢！」連續3次，員警依侮辱公務員罪當場將店長、董事2人逮捕。士林地院宣判，認店家2年遭到上百次臨檢，嚴重影響營業，縱使批評內容令人不快，並未達到使人難堪程度，判決無罪。

健身房鮑姓店長說，2014年開店以來，警察總共來了200多次，找議員幫忙質詢柯文哲市長，就是為了打造一個同志友好環境，他說：「我是真心誠意地問他們是不是要收錢，不是要侮辱員警。」另一名單姓股東則說：「警察近乎騷擾的方式，讓我們生意做不下去，也跟分局長約見面，但分局長高高在上，根本置之不理，一直來臨檢。」

單男接著說：「今天新聞又報導中山分局員警收賄，一般民眾覺得員警有收賄的可能性，事實上就是員警有拿黑錢，我們被警察欺負成這樣，連這個問題都不能問嗎？」他認為，警察只要說不要錢就好。但員警當場就將兩人手臂反折上銬逮捕，並以妨害公務等罪將人移送。

法官向大同分局函詢，自2014年11月5日至2017年9月21日，總共臨檢164次，當中只發現1次有5人持有毒品，辱罵員警事件發生後，又臨檢了22次，每週至少臨檢1到2次，確實如被告2人所說，長期高密度臨檢已影響營業。

法官勘驗店內監視器、蒐證錄影光碟，認為2人並未衝撞員警，隨即遭數名員警架離，主觀上並沒有妨害公務的犯意，因而判決2人無罪。

(中時 )