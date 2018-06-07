曾一包冷凍水餃撐一周 邱孟昊拍電影後開運

邱孟昊剛出道時曾有段苦日子，現在希望擺脫苦情展現實力。（粘耿豪攝）

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阿忠師（左）現場示範3道料理，邱孟昊趕緊偷偷學。（粘耿豪攝）

電影《編號174 錯命逆行》男星邱孟昊，認為演出《錯命逆行》後好運連連。他7日主持國宴教父「阿忠師」，與冷凍食品夯牌龍信食品簽約代言記者會，他直嚷：「太棒了，當主持人還可享用美食！」

提到冷凍食品，邱孟昊坦言在演藝圈前幾年很窮，曾靠著一包冷凍水餃苦撐一周。他186公分的身高經常會搶到主角的戲，因此被劇組嫌惡，常常被臨時取消演出。當時他甚至有過一天只能吃7顆水餃的日子，爆瘦到65公斤，還因此被粉絲封為「纖骨王子」，讓他哭笑不得。

邱孟昊的《錯命逆行》替他吸引不少女粉絲，電影上映後他命運也跟翻轉，不僅代言南區國稅局報稅大使，目前手上還有2部劇本，1個月接下4場活動主持，他說：「我不喜歡被暱稱苦情啦，希望搞笑基因能多被發現！」

記者會上邱孟昊緊盯著阿忠師現場示範三道冷凍美食料理「花開富貴」、「龍鳳呈醬」與「雙龍燴珠」，讓經常下廚的邱孟昊直呼：「今天有賺到，看到美食教父的料理，我都偷偷學起來了。」邱孟昊說之前就經常在家用現成的冷凍食品再加入自己的創意，讓前女友吃得好開心，表示：「一道冷凍食品經過加入創意，絕對可以為兩人的感情加溫！」

(中時 )

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