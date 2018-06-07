林俊逸羽球奪金揚名海外！全靠髮膠顧形象

2018年06月07日 18:38 中時 尤嬿妮

林俊逸赴日參加羽毛球賽獲好成績。（星光娛樂提供）

林俊逸赴日參加羽毛球賽獲好成績。（星光娛樂提供）

林俊逸赴日參加羽毛球賽獲好成績。（星光娛樂提供）

林俊逸趁空到清水寺走走。（星光娛樂提供）

林俊逸日前赴日本大阪參與「梭家盃國際親善羽毛球賽」，與來自世界各地約50隊、超過500人競賽，台灣團隊此行全程自費且沒獎金，最後勇奪2冠、2亞及1季軍獎牌，林俊逸賽後在臉書感性發文：「出國比賽不是頭一遭，但出國『打』比賽卻是我一直難圓的夢想，金牌入袋那一刻其實是哽咽的！」

林俊逸羽毛球齡約10年，為了比賽，他提早半年準備，每週6天、每天4小時訓練，最後拿下男子雙打亞軍及混合團體賽冠軍；有趣的是，雖參加比賽，林俊逸不忘顧及藝人形象，每天用5種不同髮膠固定自己髮型，即便賽事再激烈，他在場上髮型依舊帥氣，還被日本粉絲認出來，圍著索取簽名。

林俊逸賽後與隊友一同享用美食，他感性說：「我做事很拚、很衝，之前為了專心備賽，我很久都沒更新（臉書粉絲頁）狀態，很對不起大家，明年還要再來，把那面銀牌換回金牌回台灣！」比賽之餘，他多留幾天在日本觀光，「去清水寺求得一個事業順利，因為不能太貪心，事業跟感情只能二選一，我當然選擇事業」。

(中時 )