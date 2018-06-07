張立昂被爆性向疑雲 是元介7個字回應

2018年06月07日 18:37 中時 洪秀瑛

朱延平（右）、張丕民獲頒兩岸影視交流合作突出貢獻獎。 （洪秀瑛攝）

夏于喬（左）拍照受訪，是元介貼心幫忙用手機打燈。（洪秀瑛攝）

兩人參加海峽影視季活動，心情愉快輕鬆。（洪秀瑛攝）

是元介、夏于喬主演的電影《老師，你會不會回來？》獲邀為閩臺電影開幕片，最近張立昂被周刊爆料是Gay、與邵雨薇交往是煙霧彈新聞，由於邵雨薇曾和是元介交往，是元介在廈門被迫聽完舊愛的「前任」新聞，他尷尬笑回：「我只知道我不是（Gay）。」其他不願多做回應。

夏于喬第一次到大陸宣傳電影作品，抱著參加旅遊團的心情，既開心又期待，她暫別主持後，現在很享受專注當演員，「以前會因為主持錯過很多戲，因為每週固定有1天要錄影，劇組可能覺得時間不好安排，現在完全不會有這個困擾。」

此次有多部台灣影視作品獲獎，電視劇方面，李國毅主演《如朕親臨》獲「最受大陸觀眾歡迎的台灣電視劇」，前不久他無辜被染「獨」，此次獲獎，電視台格外低調；由中天、芒果TV、西安曲江ㄚㄚ影視合製、胡宇威主演《那刻的怦然心動》獲「最受兩岸觀眾歡迎的合拍電視劇」；吳秀波、劉濤主演電視劇《軍師聯盟》拿到「最受台灣觀眾歡迎的大陸電視劇」。

韓寒執導，鄧超、彭于晏、趙麗穎主演的電影《乘風破浪》獲「最受台灣觀眾歡迎的大陸電影」，兩岸合拍的影視劇方面，最受兩岸觀眾歡迎的合拍電影是由張艾嘉和田壯壯主演的親情電影《相愛相親》，「最受兩岸觀眾歡迎的電視合作綜藝節目」是福建省廣播影視集團海峽衛視的《青春最強音》。朱延平、張丕民獲頒兩岸影視交流合作突出貢獻獎。

(中時 )