夜問打權》蔡政府鎖國 連美商都看不下去

2018年06月07日 18:42 中時電子報 綜合報導

護航？蔡總統讚吳音寧會做事？批假新聞誤導！民進黨較古意？蔡英文下令各地方黨部全力闢謠！吳音寧做得比韓國瑜好？民進黨.農委會動起來力保！北農總座只要打好關係就好？看不懂財報沒關係？吳音寧若憑真本事當北農總座，誰能找碴？有人撐腰真好！吳音寧高薪.送殘菜.送洋酒…都假的？吳音寧強調月薪14萬.年薪沒250萬！慘遭議員狠打臉！吳音寧真的好古意？議員問怎認識小英? 吳音寧:總統是我們中華人民！緊張啥？

郝龍斌喊話！從兩岸一家親走向兩岸一家人！促進兩岸交流，郝龍斌:推23協議.九二共識.兩岸一家人！講"兩岸一家親.一家人"都不行？綠營的兩岸關係是啥？兩岸一家人有錯？綠營為何非把對岸當仇家？汪洋重批台獨！"想吃中國飯，就不能砸中國鍋"大陸惠台一波波！汪洋：要用惠台春風吹熄台獨野火！蔡政府嚴審陸民來台！美商警告"國際投資恐卻步"！蔡政府鎖國連美商都看不下去？建議放寬陸商簽證效期！

今天晚十點，中天娛樂台39台， 一起和智賢來打權！

主持人：黃智賢

來賓：董智森(政治評論員)

王丰(中國時報社長)

李勝峰(政治評論員)

王鴻薇(台北市議員)

孫大千(前立法委員)

侯漢廷(新黨新思維中心主任)

(中時電子報)