品冠、方泂鑌相隔18年再譜兄弟情

2018年06月07日 18:50 中時 尤嬿妮

品冠、方泂鑌合唱〈勿念勿憂〉近日曝光。（海蝶音樂提供）

品冠、方泂鑌（阿鑌）為陸劇《脫身》合唱的插曲〈勿念勿憂〉日前曝光，此曲描述劇中兄弟情誼，對於相隔18年再度合作的品冠及阿鑌，唱起來特別有感，品冠說：「跟阿鑌曾在滾石同門，之前合作過一次，是幫阿鑌二人組合時寫歌，相隔多年現在再度同門，有點像《脫身》劇情，失散了還是會重逢，有種顛沛流離的感覺。」

品冠也分享和親哥哥相處點滴，「從小我跟哥哥感情很好，但成長過程中，哥哥愛玩的東西越來越不適合我加入，哥哥念完高中後就離鄉背井到沙巴去打拼，中間大概8年很少聯繫，我之後也到台北發展歌唱事業，後來哥哥帶著妻小又搬回來我們原本住的吉隆坡，才慢慢重拾兄弟情」。

方泂鑌去年發片舉辦演唱會，弟弟遠從馬來西亞率親友團到場支持，足見感情深厚；阿鑌笑說弟弟個性活潑、話多，腦中隨時有很多點子，「他連對外星人也有想法！記得我們小時侯睡同一間房，他會一直講話，講到我快睡著還繼續講，有一次我跟他說『我們睡覺吧、別講話了』，結果沈默6、7秒後他又開始講，我們兩個瞬間爆笑」！

錄〈勿念勿憂〉時，最後一段情緒激昂的歌詞無法定由誰唱，品冠和阿鑌不斷互讓，製作人只好叫兩個人都錄音再決定，沒想到錄完更無法取捨，製作人笑說「品冠的聲音像山一樣穩重，阿鑌則如水溫柔，合唱像山水交錯生輝」，最後決定收錄兩人聲音。

(中時 )