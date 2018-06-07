進入侏羅紀奇幻世界 Airbnb推薦夏威夷5大叢林房源！

2018年06月07日 18:56 中時 徐力剛

入住熱帶樹屋Kayte，響應環保議題。（圖片提供／Airbnb）

Mahinui絕景樹屋設有戶外淋浴區，旅人可與大自然親密接觸。（圖片提供／Airbnb）

在Clem盡情享受天然海景壯闊之美。（圖片提供／Airbnb）

坐落山林間的Eve小屋。（圖片提供／Airbnb）

電影《侏羅紀世界：殞落國度》現正熱映，追求影片場景真實性，劇組前往夏威夷知名景點進行拍攝，全球旅宿平台Airbnb推薦夏威夷5大叢林房源，包括熱帶樹屋Kayte、魔幻木屋Karen、絕景樹屋Mahinui、海景天堂Clem及童話小屋Eve等，讓旅客徜徉自然美景，宛如穿越到達侏儸紀世界。

坐落凱阿拉凱夸灣Karen木屋，整體建築以峇里島柚木組成，搭配各式衝浪板裝飾，結合古老韻味與新奇擺設，適合熱愛冒險、享受衝浪的旅客出遊入住，夜晚伴著海浪聲響入睡，度過美好假期。

清晨陽光灑進樹屋Kayte，夜晚關掉燈火享受滿天繁星包覆感，親身體驗與自然互動樂趣。支持環境保育房東更將部分房費捐贈予Cool Earth，致力保護巴布亞紐幾內亞樹木，響應自然環保議題。

想更貼近大自然，Mahinui絕景樹屋是個好選擇，兩層樓木造式建築，包含廚房、客廳、戶外用餐區等，樹屋設有私人戶外淋浴區，旅人可享受與自然對話時光。

鄰近霍瑙瑙（Honaunau）海灘的海景天堂Clem，旅館設有無邊界泳池，可在游泳同時眺望寬廣無垠大海，旅客也可前往周邊魚市採買新鮮魚貨，在日落美景中親自下廚製作料理。

喜愛童話故事糖果屋的旅客，不可錯過Eve小屋，周圍栽種豐富花草植物外，也能看見野生雞隻漫步山間，牛隻穿越小溪，盡情享受田園生活。

(中時 )