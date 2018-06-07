《軍師聯盟2》小鮮肉登場！檀健次演「司馬昭」先吃安眠藥

2018年06月07日 18:52 中時 林淑娟

司馬父子對視。（中視）

司馬懿父子。（中視）

中視自6月18日起八點檔將接播《軍師聯盟2虎嘯龍吟》，場面、劇情都更勝第一部，尤其官二代的戲份加重，劇組端出小鮮肉陣容，飾演司馬懿大兒子司馬師的肖順堯，還有飾演司馬昭的檀健次，兩人都是M.I.C.男團成員，轉型拍戲，就幸運被吳秀波看中，這也難怪檀健次曾在訪談中以「感激涕零」形容心情，更說司馬昭這角色是上天給的最好禮物。

檀健次透露，為了演出「司馬昭」他做足功課，基本的劇本到書籍，甚至是歷史資料、坊間故事，他都花了很多時間閱讀，也看了之前別的演員演過的作品，多方去看每個人對於這角色的理解。尤其「司馬昭之心，路人皆知」太過經典，檀健次反倒不想直接將心機演出來，「這就不高級了！」他選擇反著演，表面上極其無害，但內心確實腹黑，「陰、毒、狠」是他對司馬昭的解讀。以往形象是陽光的花美男，檀健次完全不擔心演出《軍師聯盟2虎嘯龍吟》後會影響粉絲的支持度，反倒非常珍惜這第一部歷史題材古裝劇的演出機會。

檀健次在戲劇作品不多的情況下就接下這角色時，為了早點進入狀況，即使他的戲份還沒開拍，每天仍拿著小椅子到拍片現場報到，觀摩吳秀波、于和偉、翟天臨等其他前輩，在自己的戲即將開拍前，他壓力大到睡不著，心想著：「萬一演不好怎麼辦，那麼多好的演員在那。」他承認當時必須靠吃安眠藥，直到第一場戲拍完，導演給予肯定，他每晚才能安心入睡。倒是吳秀波戲外也對他如同親兒一般，只要做不好的地方，吳秀波都會嚴格要求，並親自教戲，而這跟劇中司馬懿對司馬昭的為父苦心似乎有著相似處。

跟著吳秀波拍戲，檀健次印象最深的是拍攝「空城計」時，劇組停拍兩天，眾人不斷聊戲，推翻了許多版本，吳秀波則戲劇魂上身，興奮到自己演了50遍給大家看，全場幕前幕後都被這氣氛感染，因為也參與其中，檀健次看到播出時，不自覺地哭到不行，完全觸動心底。但他也相當謙虛，對自己的演出只打了「6分」的及格邊緣，他認為如果再給他2年時間，一定能詮釋得更好。

吳秀波的演技深厚，檀健次被吳老師的「鷹視狼顧」深深吸引，還形容「很帥」，他自己下戲回飯店，也會對著鏡子練習這眼神，後來便跟導演自薦，導演也給他發揮空間，才有後來劇中司馬懿和司馬昭父子「雙狼」對視的經典畫面，但檀健次形容自己的是「陰」視狼顧，代表著司馬昭內心陰沉的一面。中視自6月18日起每週一至週五晚間8到10點將播出超級大戲《軍師聯盟2虎嘯龍吟》。

(中時 )