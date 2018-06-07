蕾哈娜好糗！把海倫娜寶漢卡特當工作人員

2018年06月07日 19:01 中時 潘鈺楨

要一個人執導8位女明星共同演出一部電影，《瞞天過海：八面玲瓏》導演蓋瑞羅素可以說扛起了好萊塢的最困難的擔子。他說：「很少有導演願意拍攝一部全部都是大牌女明星的電影，我在拍攝前就清楚知道一位女明星光是每天服裝、髮型就需要弄上大半天，更不要說同時出現8個人的時候，那是非常大的工程，幸好有珊卓布拉克與凱特布蘭琪幫我搞定了所有可能發生的問題。」

然而檯面下還是有兩人掌控不到的「意外」。經常一頭亂髮的海倫娜寶漢卡特說：「我覺得蕾哈娜不知道我也有演出，她接過我手上的咖啡後竟然認真地問『我覺得妳很面熟，是不是在這裡工作很久了』。」這件趣事傳出來之後，每次大家都搶著幫蕾哈娜送茶點，凱特布蘭琪會對她說：「妳好我是凱特，我碰巧有參加演出。」讓大夥笑成一團。

珊卓布拉克說：「傑瑞告訴我這個融合了友情、感情，幽默與懸疑的故事，我很心動，但我一開始不覺得會付諸實行。在戲中，我和凱特布蘭琪是認識最久的犯罪搭檔，也是這個團隊的核心；在戲外，我們兩個會像班長一樣幫忙緊盯每一項工作進度，排除困難，演員之間很喜歡互相調侃或彼此讚美。」

凱特布蘭琪說：「很多人認為一堆女生在一起，難免勾心鬥角，但我們除了很認真朝同一個目標前進外，海倫娜更是我們的開心果，她會在片場搶工作人員的工作，舉凡給演員倒茶水、送點心，或是幫要上場的演員檢查服裝、髮飾與細部配件，她是一個一刻都無法停下來的人。」

故事敘述黛比歐遜花了5年8個月又12天的時間計畫一場人生中最大的搶案。她的目標是價值1億5000萬美元的鑽石珠寶，在紐約大都會博物館的晚宴上，在數百人眾目睽睽下、在無數鎂光燈、監視攝影機與兩名經驗豐富的武裝保全監控下，戴比歐遜要將掛在知名女演員達芙尼克魯格(安海瑟葳 飾)的脖子上取下這串名為「杜桑」的名貴鑽石項鍊，而她僅僅打算用連她在內的8個人完成這件驚天之舉，她們能夠順利混進去紐約大都會博物館晚宴並且全身而退嗎？電影6月14日在台上映。

(中時 )