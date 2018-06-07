賣20克毒品判20年 女毒蟲怨：殺人都沒這麼重！

2018年06月07日 19:01 中時 陳鴻偉

警方當年在三重查獲林女販毒。（陳鴻偉翻攝）

49歲林姓女毒販，2015年涉嫌販賣20公克安非他命，遭萬華警方在三重查獲，事後有4名毒蟲指認跟她買毒，根據一罪一罰，林被判20年刑期定讞，林不想被關開始東躲西藏，5日在基隆又被萬華警方逮捕，林女在警局怨嘆，殺人有的才判10幾年，而且二審更審打不完，想到要被關很久還忍不住哽咽起來。

林女因染有毒癮缺錢花用，2015年在三重一帶販毒，她59歲的林姓男友則負責送貨，萬華警分局經長期追查，當年將這對毒鴛鴦循線逮捕，起獲20公克安非他命、電子磅秤等證物。

事後有4名毒蟲指證跟林買毒，林依一罪一罰判刑20年定讞，林姓男友被查出送毒2次，也被判刑8年，林女供稱，去年判決確定後，2人不想被關決定潛逃，東躲西藏來到基隆，因為缺錢三餐不濟，也不敢再賣毒，只能打零工度日，日子過得十分淒慘。

萬華警方5日前往基隆查緝販毒集團，意外在某民宅發現2人，林女看到警察嚇得渾身發抖，一度還以假名字應訊，但立刻就被拆穿，隨後被帶回警局。

林女私下怨嘆，自己販毒有罪，但數量真的不多，結果1年就定讞還重判20年，說一些殺人案主嫌，官司都打很久，而且有的竟然只判10幾年，想到要被關這麼久，自己的兒子還在讀國中，忍不住悲從中來。

警方偵訊後，將這對亡命毒鴛鴦解送北院，執行他們未服的刑期。

(中時 )