午後強降雨挹注曾文、南化水庫 台南增加3天用水量

2018年06月07日 19:09 中時 李其樺

今（7）日午後強降雨使得曾文、南化水庫共收穫250萬噸，可為台南地區增加3天的用水量。水利署南區水資源局表示，曾文與南化水庫現有儲水量足以供應大台南地區民生及產業用水至7月底，期盼這樣午後降雨的天氣能持續下去，可望舒緩水情。

受氣候異常影響，往年5、6月的梅雨季節今年遲遲未至，也造成各地水庫缺水。供應大台南地區的曾文水庫和南化水庫儲水量持續探底。直到昨天午後台南地區終於開始降豪雨，雖然雨勢極大，不過降雨時間不長，且多未落在集水區，曾文水庫集水區降雨量不到5毫米，南化水庫集水區降雨量更是零。

水利署南區水資源局副局長簡振源指出，今天午後一波強降雨，在曾文、南化水庫集水區各帶來33毫米的降雨量，曾文水庫入流量達150萬噸，南化水庫也有100萬噸入流量進帳，以台南地區每日平均用水90萬噸來計算，7日降雨可為台南地區增加3天的用水量。

簡振源表示，目前曾文和烏山頭水庫有效儲水量約2100萬噸，蓄水率約3.9%，南化水庫有效儲水量為2060萬噸，蓄水率約22.1%，另外，自1日起高屏山區有顯著降雨，每日平均可從甲仙攔河堰引水50萬噸挹注南化水庫，若能持續引水，2座水庫可供應台南地區民生及產業用水至今年7月底。

簡振源說，現階段台南市以6月底不進入第三階段限水為目標，至於是否可能進入第二階段限水？是由經濟部開會來決定，會持續注意未來天氣狀況來調整供水措施。

(中時 )