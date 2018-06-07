魏斯安德森收養流浪狗 靈感放進《犬之島》

2018年06月07日 19:07 中時 潘鈺楨

老闆。（福斯提供）

公爵。（福斯提供）

國王。（福斯提供）

霸王。（福斯提供）

好萊塢視覺藝術鬼才大導魏斯安德森年度力作《犬之島》上周五在台上映，台灣截至昨日達490萬票房，該紀錄刷新威斯安德森先前個人定格動畫片《超級狐狸先生》的票房紀錄。全球也吸金6000萬美元（約新台幣18億元）。

這部以日本為背景題材並描述人與狗之間情感的定格動畫作品，細膩的定格動偶拍攝及極度講究的日系美學讓人津津樂道外，其配音卡司更是動員好萊塢超級大咖影星及日本重量級演員發聲力挺。首度投入安德森作品的布萊恩克蘭斯頓，他所飾演的角色是當中最特立獨行的流浪狗，不受人類馴服，帶點反叛及野性，安德森聊到「其實真實生活中，我也養了一條叫老大的流浪狗呢！」而這個角色在群體中也漸漸地演變成領導者。

另一個團隊的領導者「霸王」由愛德華諾頓所飾演，他是群體中的民主及善良代表，喜愛大家投票決定所有事物，並說服其他狗兒一起執行任務，唯獨老大是當中最不受控的成員；而由傑夫高布倫所飾演的公爵是條熱愛八卦的波西米亞牧羊犬，這隻狗兒的個性設定更被劇組認為是最棒的安排。

鮑勃巴拉班所飾演的國王則可說是狗狗界的明星，他曾經為狗食品「狗仔排骨」拍過22部廣告，而且還留著一副翹鬍子，個性也十分優雅；比爾莫瑞所飾演的老闆，是當中唯一穿著衣服的狗狗，他曾經是高中棒球隊常勝軍的吉祥物，身上穿的也是球隊的隊服，但人類再也不需要他為大家帶動士氣，這樣的生活驟變讓他陷入憂鬱。

其他巨星所演出的狗兒角色還包含F·莫瑞·亞伯拉罕飾演朱比特是犬之島上熟知一切，代表智慧並擁有龐大狗群效忠的領導犬，而跟隨在旁的是蒂妲史雲頓飾演的先知，她熱愛看電視並帶著濃厚的神祕氣息，也是島上體型最小的狗兒，但總是相伴在體型最大的朱比特身旁，再來就是外型極美，怎麼看都不像是被拋棄在犬之島的豆蔻，由四度金球獎提名的史嘉蕾喬韓森所飾演，她有著優雅的氣質及亮麗的外貌，她是一隻表演犬，能做出各種特技動作。電影現正熱映中。

(中時 )