魏斯安德森收養流浪狗 靈感放進《犬之島》

老大。（福斯提供）

友善列印
中時
老闆。（福斯提供）
公爵。（福斯提供）
國王。（福斯提供）
霸王。（福斯提供）

好萊塢視覺藝術鬼才大導魏斯安德森年度力作《犬之島》上周五在台上映，台灣截至昨日達490萬票房，該紀錄刷新威斯安德森先前個人定格動畫片《超級狐狸先生》的票房紀錄。全球也吸金6000萬美元（約新台幣18億元）。

這部以日本為背景題材並描述人與狗之間情感的定格動畫作品，細膩的定格動偶拍攝及極度講究的日系美學讓人津津樂道外，其配音卡司更是動員好萊塢超級大咖影星及日本重量級演員發聲力挺。首度投入安德森作品的布萊恩克蘭斯頓，他所飾演的角色是當中最特立獨行的流浪狗，不受人類馴服，帶點反叛及野性，安德森聊到「其實真實生活中，我也養了一條叫老大的流浪狗呢！」而這個角色在群體中也漸漸地演變成領導者。

另一個團隊的領導者「霸王」由愛德華諾頓所飾演，他是群體中的民主及善良代表，喜愛大家投票決定所有事物，並說服其他狗兒一起執行任務，唯獨老大是當中最不受控的成員；而由傑夫高布倫所飾演的公爵是條熱愛八卦的波西米亞牧羊犬，這隻狗兒的個性設定更被劇組認為是最棒的安排。

鮑勃巴拉班所飾演的國王則可說是狗狗界的明星，他曾經為狗食品「狗仔排骨」拍過22部廣告，而且還留著一副翹鬍子，個性也十分優雅；比爾莫瑞所飾演的老闆，是當中唯一穿著衣服的狗狗，他曾經是高中棒球隊常勝軍的吉祥物，身上穿的也是球隊的隊服，但人類再也不需要他為大家帶動士氣，這樣的生活驟變讓他陷入憂鬱。

其他巨星所演出的狗兒角色還包含F·莫瑞·亞伯拉罕飾演朱比特是犬之島上熟知一切，代表智慧並擁有龐大狗群效忠的領導犬，而跟隨在旁的是蒂妲史雲頓飾演的先知，她熱愛看電視並帶著濃厚的神祕氣息，也是島上體型最小的狗兒，但總是相伴在體型最大的朱比特身旁，再來就是外型極美，怎麼看都不像是被拋棄在犬之島的豆蔻，由四度金球獎提名的史嘉蕾喬韓森所飾演，她有著優雅的氣質及亮麗的外貌，她是一隻表演犬，能做出各種特技動作。電影現正熱映中。

(中時 )

賀一航介紹 余筱萍與政二代相親… 楊晴為《女兵》曬成黑妞 師弟誤…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。