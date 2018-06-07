楊晴為《女兵》曬成黑妞 師弟誤認是「蔣怡」

2018年06月07日 19:10 中時 林淑娟

楊晴與師弟張耀仁一起參加越南影視節。（TVBS）

TVBS全新八點檔《女兵日記》今年暑假即將在TVBS歡樂台登場，飾演海軍排長的楊晴，7日「率先出征」越南影視節。最近正如火如荼趕拍戲的她，為戲曬出一身健康膚色，沒想到竟被師弟張耀仁認成「大美女蔣怡」。

楊晴到越南宣傳她與劉香慈、小嫻、羅平、陳謙文主演的《女兵日記》，這次特地向劇組告假，率領TVBS同門師弟張耀仁一同到越南影視節宣傳。因全劇在屏東拍攝，楊晴特地曬出一身健康的小麥膚色，沒想到初見師姊的張耀仁，一開始竟沒認出楊晴，剛剛還跟經紀人說：「我超幸運的！一開始以為自己坐在大美女蔣怡旁邊。」馬上遭到師姊調侃：「是我就不幸運嗎？」引來同行的人員一陣大笑。

最近都住在屏東的楊晴，早已練就一身不怕太陽的「金鐘罩」，這趟到越南完全沒有水土不服的問題。影視節現場，楊晴除了介紹此次擔綱的角色，她表示此行最期待就是熱帶水果之王榴槤以及波羅蜜，絕對要把握時間拉張耀仁一起大啖越南美食。

一行人6日才剛抵達越南，楊晴馬上收到「徵召令」，原來是戲中同袍得知她在越南代表大家「率先出征」的消息，紛紛替她加油打氣，希望她第一次的海外宣傳能夠順利。但她也打趣說：「大家是不是其實更希望我趕快回劇組拍戲呀！」

越南電視節今年是第六屆，TVBS除了《女兵日記》外也有其他作品參展，包括本週即將播出完結篇的《翻牆的記憶》，張耀仁也介紹目前自己正在密集籌備的作品《預約過去》，希望很快有機會能跟大家見面。

(中時 )