SpaceX太空船研製不及 月球旅行今年無法成行

2018年06月07日 19:19 中時電子報 江飛宇

Space X所推動的民間月球旅行將要延期，至少今年確定無法成行，這與飛龍號載人太空船研發來不及，以及獵鷹重型火箭無法大量製作有關。不過SpaceX表示，延期不代表取消，月球旅行還是會持續推動。

太空網(space.com)報導，SpaceX首席執行官伊隆．馬斯克(Elon Musk)在2017年2月宣布，該公司計劃在2018年年底之前，進行首次的民間月球旅行，為期大約1星期。雖然這趟旅行沒有登陸月球，只是在月球上空繞行，但是得到了許多客戶的預訂。據馬斯克的說法，已有2名客戶支付了頭期款，不過他們不願具名。

然而根據華爾街日報的報導，這項計畫已經確定順延，時間表至少已經挪至2019年中，甚至還會再後延。原因應該是出在技術問題。

第一個問題是飛龍號太空船，雖然現在無人的飛龍號貨船已經是國際太空站的運補主力，但是載人版本的飛龍號難度更大，要有一整套的人類維生系統，包括艙壓、氧氣供應、溫度調整，還需要設計太空衣。這些多出來的功能使太空船變的複雜也更重。不過航太總署也有投資載人飛龍號的研發，他們希望未來太空人往返國際太空站，是在美國進行。

航太總署也有投資波音公司的太空船星際班車(Starliner)，但是與SpaceX遇到的技術瓶頸一樣，他們的進展速度也比預期慢。現在2家公司都把首飛時間挪到2019年。

另外獵鷹重型火箭量產也延遲，雖然在今年2月，這款巨型火箭將一輛特斯拉電動敞篷跑車(駕駛座還有一名叫做starman的假人)送入太空，成功的完成首次發射，不過第2次發射(首次商用任務，是沙烏地阿拉伯的委託)確定無法在今年中進行，延期到今年底，因此月球旅行當然也要順延。

(中時電子報)