美韓彩妝競美 讓美妝迷看熱鬧

2018年06月07日 19:41 中時 吳娮翎

Bobbi Brown光澤眼頰小臉盤15g，2300元。（Bobbi Brown提供）

伊麗莎白雅頓沐夏之吻潤澤亮彩翹脣蜜，850元。（伊麗莎白雅頓 提供）

契爾氏集高效發光素顏霜SPF50 PA＋＋＋＋，1400元。（契爾氏提供）

雪花秀代言人宋慧喬形象照。（雪花秀提供）

雪花秀潤燥精華亮采噴霧50ml，1200元。（雪花秀提供）

李聖經最愛蘭芝玫瑰光雙效氣墊粉霜。（蘭芝提供）

美韓國際政治話題成國際焦點，世界彩妝大戰也熱烈開打，不只各國向韓妝取經，就連韓國也向歐美品牌學習，比起保養的慢工細活推經典，國際彩妝新品發表速度堪比快時尚，消費者沒有時間等待，趨勢、流行也讓各國互相取其長處，競美搶市。

韓劇帶動彩妝銷售，歐美各大品牌競相置入，就連代言人也都找韓星擔綱，韓劇《又是吳海英》 女主角徐玄振使用雅斯蘭黛彩妝， 帶動銷量，好萊塢彩妝師同名品牌laura mercier找來韓星鄭有美擔任品牌大使，搭上亞洲市場哈韓熱潮，極絲絨染霧脣筆鮮紅主打色「撲倒激吻」，也成為話題美妝，伊麗莎白雅頓則祭出適合亞洲女性的獨角獸彩妝系列，另外，由韓國人帶動的氣墊、BB等1罐萬用的素顏霜，都帶動各大品牌跟進。

比起亞洲市場對韓流的狂熱，韓國美妝則向世界取經，不論是行銷手法或是妝品設計，都把外國的創意發揚光大，最顯著的就是在國外流行的修容盤，到了韓國變身修容棒，還有各種可愛的彩妝包裝，在歐美流行多年的脣彩，更是由韓國帶動繽紛色彩大興，過往紅脣對亞洲人來說已是濃妝，現在還有玫瑰色、髒髒色等，甚至韓國還推動咬脣妝、平眉畫法，讓彩妝變得好玩。

(中時 )