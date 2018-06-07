美韓彩妝競美 讓美妝迷看熱鬧

雅詩蘭黛My Cover 20th Anniversary Party玩色戀愛跳跳糖脣釉。（雅詩蘭黛提供）

友善列印
中時
Bobbi Brown光澤眼頰小臉盤15g，2300元。（Bobbi Brown提供）
伊麗莎白雅頓沐夏之吻潤澤亮彩翹脣蜜，850元。（伊麗莎白雅頓 提供）
契爾氏集高效發光素顏霜SPF50 PA＋＋＋＋，1400元。（契爾氏提供）
雪花秀代言人宋慧喬形象照。（雪花秀提供）
雪花秀潤燥精華亮采噴霧50ml，1200元。（雪花秀提供）
李聖經最愛蘭芝玫瑰光雙效氣墊粉霜。（蘭芝提供）

美韓國際政治話題成國際焦點，世界彩妝大戰也熱烈開打，不只各國向韓妝取經，就連韓國也向歐美品牌學習，比起保養的慢工細活推經典，國際彩妝新品發表速度堪比快時尚，消費者沒有時間等待，趨勢、流行也讓各國互相取其長處，競美搶市。

韓劇帶動彩妝銷售，歐美各大品牌競相置入，就連代言人也都找韓星擔綱，韓劇《又是吳海英》 女主角徐玄振使用雅斯蘭黛彩妝， 帶動銷量，好萊塢彩妝師同名品牌laura mercier找來韓星鄭有美擔任品牌大使，搭上亞洲市場哈韓熱潮，極絲絨染霧脣筆鮮紅主打色「撲倒激吻」，也成為話題美妝，伊麗莎白雅頓則祭出適合亞洲女性的獨角獸彩妝系列，另外，由韓國人帶動的氣墊、BB等1罐萬用的素顏霜，都帶動各大品牌跟進。

比起亞洲市場對韓流的狂熱，韓國美妝則向世界取經，不論是行銷手法或是妝品設計，都把外國的創意發揚光大，最顯著的就是在國外流行的修容盤，到了韓國變身修容棒，還有各種可愛的彩妝包裝，在歐美流行多年的脣彩，更是由韓國帶動繽紛色彩大興，過往紅脣對亞洲人來說已是濃妝，現在還有玫瑰色、髒髒色等，甚至韓國還推動咬脣妝、平眉畫法，讓彩妝變得好玩。

(中時 )

午後強降雨挹注曾文、南化水庫 … 正統越南料理 河內五星主廚教你…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。