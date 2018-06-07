嘉市鐵高臨時軌定樁施工 明年將封一半博愛陸橋

嘉義市鐵高工程正進行臨時軌基樁施工。（廖素慧攝）

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嘉義市長涂醒哲及議員視察鐵高工程臨時軌基樁施工。（廖素慧攝）

嘉義市鐵路高架化工程正在施作臨時軌定樁，7日市長涂醒哲視察工地，交通部高速鐵路工程局捷運工程處嘉義工務所主任廖定坤表示，施工進度正常，今年9月將發包博愛陸橋段的臨時軌土建工程，預計明年封閉一半博愛陸橋，目前的4線道通車將減為2線道通車，輪流封路、施工。

嘉義市區鐵路高架化計畫先期工程第一標C601臨時軌土建工程，去年12月21日由副總統陳建仁動工後，展開鋼橋基樁施作。

廖定坤簡報指出，目前嘉義站北側C601臨時軌土建工程」施工進度正常，正進行鋼橋基樁施作，預計6月下旬完成基樁後，繼續施作鋼板樁、橋台基礎、鋼箱型梁、擋土牆等作業，整個第一標臨時軌土建工程預計於108年4月底完成。

廖定坤說，預計今年9月發包博愛陸橋段臨時軌土建工程，主要工程內容有博愛陸橋2跨改建、博愛陸橋人行陸橋改建、垂楊陸橋處臨時軌鋼橋、垂楊陸橋處排水改道、台鐵穀倉拆除等工程，明年施工期間博愛陸橋將輪流封路、施工，現行4線道減為2線道維持通車。

市府將於本月9日、7月6日下午2時30分，在嘉義文化創意園區（嘉義舊酒廠）舉辦鐵高計畫用地取得說明會，主要是針對臨時軌用地說明，另外有4場是針對永久軌用地取得進行說明。

(中時 )

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