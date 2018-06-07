名模也過極簡環保生活！陳思璇豔陽下零防曬

2018年06月07日 19:20 中時 徐桐炘

林義傑和陳思璇共同響應第8屆保樂力加ResponsibALL Day企業志工日。（攝影 盧禕祺）

伊林名模陳思璇7日在30度高溫豔陽下出席酒商舉行的水資源公益活動，因身穿露肩平口洋裝，肩膀已經被曬紅，她表示過去非常注重美白，經紀人也總提醒不能曬黑，但隨著審美觀改變，更崇尚自然膚色，她昨甚至連防曬也沒擦，笑說：「剛剛經紀人還問我要不要擦防曬，我說不用啊！」原來名模也能過極簡環保生活，她表示：「我每天都會自我檢視有什麼動作可以節能減碳！」

陳思璇擔任過環保活動大使，從此將環保落實生活，平日帶環保筷，更自備咖啡和水出門，不得已在外面買飲料，也會把隔熱套回收重複使用，甚至連經紀人的份都拿回家。她更強調省水重要性，呼籲淋浴比泡澡節省，她表示：「泡澡可以讓毛孔張開和促進血液循環，但可以用淋浴的蒸氣或按摩、運動達成目的，不是完全無法替代。」

長跑運動員林義傑昨提到，當年橫越撒哈拉沙漠長跑活動就是為提醒全球關注水資源問題，更從2016年開始「每年蓋一口井」活動，他表示：「這就像馬拉松一樣，必須延續下去，長時間來看這個計畫才能成功。」除了獲得酒商支持，陳思璇也喊話：「如果有需要我參與的地方，我很樂意幫忙。」因她擅長各種運動，熱愛潛水和滑雪，今年還想學滑水，也樂於用運動疾呼愛護地球的重要性。

(中時 )