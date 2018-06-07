自找麻煩！李建軒英雄救美閃到狗公腰

李建軒（左）和庭庭在MV裡兩小無猜。（邦寧傳播提供）

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李建軒（左）和庭庭在MV裡兩小無猜。（邦寧傳播提供）

李建軒新歌〈missing you〉邀〈一念之間〉MV女主角庭庭（邱庭筠）主演，兩人為MV換上白色學生制服，前往開南商工取景，在劇中與素人同學們有多場對手戲；李建軒近期為MV勤健身，操出42吋大胸肌，劇中一幕庭庭拿書從樓梯跌倒的戲，需李建軒英雄救美，導演指示他：「你要接好喔！」未料李建軒竟回：「是接書還是接人？」被導演笑罵：「當然是人啊！」幸好建軒健身有成，舉人不成問題，導演雖ok，但李自己加碼重來，沒想到要求完美的結果，就是閃到狗公腰，殺青後找跌打損傷推拿。

李建軒和庭庭在MV中兩小無猜，一場戲是庭庭捧著書差點從樓梯上滑倒，因同學李建軒眼明手快，一個箭步上前搶救，一個公主抱贏得芳心，拍攝時李建軒面對導演的指令，不知要救書還是救人，讓圍觀同學們全笑翻，導演猛搖頭，女主角庭庭也忍不住嬌嗔。雖導演滿意公主抱畫面，但李建軒想更完美，加碼要求導演再來，拍了20幾次才收工，沒想到隔日起床腰痛到他哀哀叫，讓他立馬衝去找跌倒損傷報到，復健好多天才救回他的狗公腰。

李建軒接下來將到大陸開唱，預計九月前進深圳，目前已排定深圳大學師範學院、深圳高等職業技術學院及南方科技大學，校園演唱會場次陸續增加中。

(中時 )

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