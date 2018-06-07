260公尺 張家界高空彈跳台世界最高

2018年06月07日 19:28 旺報 李鋅銅

極限運動愛好者們有福了，世界上最高的商業高空彈跳平台將在大陸張家界大峽谷開放。這個安裝在玻璃橋下方的高空彈跳點高達260公尺，比目前世界最高的澳門塔233公尺更高，將再創世界紀錄。

位於張家界的高空彈跳場，今年5月就舉辦「勇者榮耀花式蹦極（台灣稱高空彈跳）」挑戰賽，吸引來自俄羅斯、澳大利亞、英國等多國的高空彈跳高手挑戰這個「世界之最」。參賽6名選手年齡最小的僅有19歲，最大的44歲。其中來自澳大利亞的李德利是24小時戶外高空彈跳世界最多次數的世界紀錄保持者。英國的奧利弗則在全世界20多個不同的高空彈跳點進行超過200次的高空彈跳。對於本次玻璃橋上的260公尺平台，選手們充滿驚喜，當地世界級的風景更讓人大開眼界。

平台將由Bungy China營運，其創始人波爾?瑞德利在日本擁有的Bungy Japan有6個高空彈跳點，是目前世界上最具規模的高空彈跳公司之一。

「張家界大峽谷玻璃橋上的平台世界獨一無二，經歷本次挑戰賽後，平台將規劃成為一個全時段付費營運的商業蹦極項目。」 張家界大峽谷董事長陳志冬表示，建成後將超過目前健力士世界紀錄澳門塔233公尺的高度，成為世界上垂直落差最大的商業高空彈跳據點。

(旺報 )