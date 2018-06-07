全球最大極限運動公園將現貴州 陸極限運動正發燒

2018年06月07日 20:18 旺報 李鋅銅

西安第一家極限運動公園G PARK近日即將揭幕；全球最大的極限運動公園也將在貴州出現，大陸的極限運動正在發燒。

滑板項目成為奧運正式比賽項目後，大陸積極建設極限運動公園。在歷史名城西安，西安第一家極限運動公園G PARK即將揭幕。G PARK極限運動公園由老城根文化產業投資有限公司建設，西安耐奧祖商貿有限公司CROSSLAND滑板事務所負責設計及營運管理，總占地面積1600平方公尺，可提供滑板、輪滑、BMX、極限單車及滑雪等極限運動項目的比賽及訓練。施工團隊包含了美國California Skatepark的技術顧問及大陸國內擁有豐富施工及項目經驗的上海滑創公司。

在南方的貴州，未來更將出全球最大的極限運動公園。位於貴州省龍里縣，屆時將打開大陸國內極限運動發展的新局面。貴州省體育局表示，極限運動公園是雲龍旅遊集團攜手國際TheBoardr滑板運動組織、寶侖體育耗資億元（人民幣）打造，面積17000㎡，具有完善配套設施，公園包含滑板、輪滑、BMX、單板等極限運動項目場地，除具備專業運動場所傳統功能外，還延伸開發了教學、培訓、比賽等綜合功能。

據國際極限場地頂級設計師NathanWessel表示，極限運動公園具有大、傑、高、專、獨、潮六大亮點，每個亮點都具有其獨特性及專業性。例如除了是全球最大的極限運動公園外，設施完全符合國際競技高品質高標準。未來將成為中國文化環境下衍生的最好的極限運動公園，成為大陸極限運動的標杆。

(旺報 )