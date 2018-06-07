黃蜂女大秀黃蜂裝神技 《蟻人2》釋出新預告

伊凡潔琳莉莉的黃蜂裝功能強大。（迪士尼提供）

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漫威最小的超級英雄電影《蟻人》，當年全台熱賣出近3.5億的好票房，甚至超越《蜘蛛人：返校日》、《奇異博士》、《雷神索爾3：諸神黃昏》等其他超級英雄個人電影。續集《蟻人與黃蜂女》尚未上映就已引起觀眾熱烈討論。電影今天釋出「抱團版」全新預告，當中最大看點除了蟻人裝全面升級外，在上回和蟻人鬥嘴鬥出真感情的荷普更是穿上黃蜂裝化身全新超級英雄「黃蜂女」，和蟻人一起組成搭檔打擊犯罪。

飾演黃蜂女的伊凡潔琳莉莉，在預告中開車躲避反派幽靈追擊，黃蜂女大秀黃蜂裝神技，除了變換體形大小、增強攻擊力外，黃蜂裝更有著可飛行的翅膀和雷射光武器，在車陣中時而縮小閃躲追逐，時而恢復正常體形飛躍攻擊，流利動作及炫麗視覺變換讓人目不暇給，是片中最經典的一場戲。

在首集以「落落長敘事體」成為史上最搶戲綠葉的路易斯，這次也再度回歸。預告裡可以看到路易斯多次向蟻人與黃蜂女表示自己想成為超級英雄一員，沒想到卻被實事求是的黃蜂女使出白眼大法，甚至還默默搖上車窗無視他的存在。而路易斯跟著黃蜂女一起被反派幽靈追殺，親眼見證黃蜂裝的神乎奇技後，他決定變換攻略表示自己就算不組隊只要能穿上服裝，沒有任何功能也可以接受，無奈又爆笑的反應將他的樂天個性一展無遺，也讓觀眾不禁猜測路易斯是否真的有機會加入蟻人、黃蜂女的新超級英雄聯盟。電影7月4日在台上映。

(中時 )

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