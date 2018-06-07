科技兄弟棄業 餐車創業圓夢

曾在科技業打滾的兩兄弟棄業來創業，用餐車來圓夢。（邱立雅攝）

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邱立雅

張好禮、張宇禮兩兄弟曾是年收入達百萬的科技新貴，但兩人有感於努力與回饋不成正比，加上科技業工時長、壓力大，少有時間陪伴家人，5年前萌生創業念頭，改裝一輛餐車在竹北市賣早餐，兩兄弟胼手胝足從零開始，希望能圓餐飲小王國的夢想。

每天清晨6時就將餐車開到竹北市公所前，販售自製的蔥抓餅、漢堡、貝果等早餐，甚至還提供高檔咖啡，賣力揮鍋鏟的張好禮、張宇禮兩兄弟，看不出兩人過去曾是光鮮亮麗的科技業從業人員。

「想要自己的事業。」張宇禮表示，過去因擔任主管職，每天都很晚回家，甚至歷經過公司因擴張事業，導致該年度他年終獎金僅領1千元，讓他思考是否該繼續待在舒適圈？還是勇敢出來開創事業。

張宇禮與哥哥張好禮兩人5年前開始計畫創業，兩人在2015年買下餐車進行改裝，周末才出來擺攤。兩人過了足足一年全年無休的生活，2016年雙雙辭去工作正式創業。

張好禮表示，因為早餐售價與一般店面差不多，擺攤初期生意清淡，但由於用料實在，加上麵包都是自家生產，成分單純，時間久了也慢慢累積忠實顧客。加上設攤位置就在家附近，母親就是兩人最佳後勤補給站，餐車缺什麼食材，一通電話母親便使命必達。

目前兩兄弟在餐車「揮鏟練功」，周末開著餐車「趴趴走」上山下海，到各處去辦趴，逐步找到大眾喜愛的口味，未來將朝店面擴展，最終目標是想做加盟店，兩人盼能夠攜手打造小小的餐飲王國。

(中時 )

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