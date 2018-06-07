啤酒的功勞！ 促成德國雙影帝

2018年06月07日 19:31 中時 潘鈺楨

兩位德國影帝在啤酒的幫助下，無話不談。（海鵬提供）

德國男星費德烈克勞（Frederick Lau）在新片《他叫簡單，他是我兄弟》（My Brother Simple）中兄代母職，與飾演他弟弟的男星大衛克勞斯（David Kross ）兄弟情感衝擊人心，兩人「不可分離」雙雙並列德國「巴伐利亞電影獎」影帝，戲裡戲外都令人振奮。讓人意外的是，兩人演出該片前其實僅有一面之緣，能卸下競爭心防、相互激勵，功臣竟是德國啤酒！兩人藉對飲化解陌生，微醺時敞心對談、感情急速升溫，使該片還被德國《時代報》(Die Zeit)讚賞為「今年最不簡單的電影」。

費德烈克勞生涯演出超過50個角色，其中以柏林銀熊獎電影《維多莉亞》榮登德國奧斯卡影帝最廣為人知。這次拍攝新片《他叫簡單》，首度與票房男星大衛克勞斯合作，讓他十分期待。但平常行程滿檔的兩人，開拍前也僅有過一面之緣。為快速培養如家人般的情誼，費德烈克勞特別在開拍前夕，相約克勞斯飲酒談心。在啤酒加溫下、話匣子大開，兩人卸下心防暢談心事，立刻成為無話不談的知心好友。隔天拍攝現場互動更如家人，勾肩搭背毫不扭捏，演起感情深厚的兄弟格外具有說服力。就連導演馬庫斯高勒（Markus Goller）都被兩人親密互動給嚇了一跳，還誤認為他們是熟識多年的老友。

這部榮獲德國雙影帝大獎的新片《他叫簡單，他是我兄弟》，劇情描述班恩（費德烈克勞 飾）從小與弟弟甘丹（大衛克勞斯 飾）一起長大，雖然弟弟心智年齡僅停留在3歲，但兄弟情感濃厚。不料母親突然逝世，班恩為「保護」弟弟，竟不顧法律規定，毅然帶他逃往漢堡，展開一場改變他們人生的旅程。片中費德烈克勞因為母親臨終囑付「不能分離」，犧牲自己的人生，一肩扛起照顧弟弟的責任，讓人十分感動。一場弟弟甘丹搭錯漢堡地鐵的戲，竟讓費德烈克勞焦急到真的哭了出來，還急奔下一站找尋他，讓觀眾看得十分動容。

這部感人電影《他叫簡單，他是我兄弟》，全片大都於德國漢堡拍攝。兩人片中展開尋父之旅，卻身無分文、全靠費德烈克勞妙招窮遊：不僅靠搭便車一路北遊；更趁夜搭乘霸王火車，成功跨越200公里來到德國港都漢堡。該片將動人兄弟親情結合旅行，帶領觀眾走訪漢堡當地歷史悠久的中央車站、克爾布蘭德大橋等著名景點，讓人見識到這座德國港都的獨特魅力。該片在德國上映後引發轟動，不僅獲權威電影網FILMSTARTS譽為「今年最瘋狂感人電影」，費德烈克勞及克勞斯也因片中「不能分離」的深情而獲並列影帝， 連評審都感動得要他們在一起。《他叫簡單，他是我兄弟》將於6月22日在台上映。

(中時 )