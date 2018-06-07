台鐵彰化站男子跳軌 自強號迎面撞飛彈落

2018年06月07日 19:38 中時 吳敏菁

22歲男子在彰化站跳月臺自強號迎面撞飛彈落軌道，救護人員緊急搶救。（吳敏菁翻攝）

22歲男子在彰化站跳月臺自強號迎面撞飛彈落軌道，送彰化基督教醫院搶救中。（吳敏菁翻攝）

台鐵彰化站今天下午5時32分在第一月台，22歲陳姓男子突然從月台縱身下跳，被剛進站135次南下自強號撞飛，彈到鐵道縫隙，難過一劫，但當場頭破血流、全身破裂，救護人員緊急送醫，台鐵警方表示，男子戶籍在高雄，尚在搶救，無法說話，動機或原因還待進一步釐清。

這起意外，造成該班自強號列車延誤37分鐘，驚悚的落軌意外，讓目擊者都嚇呆了

，都說不清楚，只聽到轟轟隆隆火車都要進站了，突然就看到有人掉下去了，就撞上了。「完全不知道怎麼會這樣？不知道是故意還是意外」。

鐵路警察也還在進一步蒐證中，指出陳姓男子戶籍在高雄，由於還在搶救，男子不能說話，整個過程都還待進一步釐清。

陳姓男子緊急送彰化基督教醫院急救，副院長周志中表示，男子全身從頭頂到腳，都遭受撞擊受傷，頭皮破裂長10公分、寬、深各1公分傷口，看到頭蓋骨；右眼瘀青

，左眼破皮，身軀左右各扯下一大塊皮，送醫雖意識清楚，但口腔等全身破裂不能言語，不排除有生命危險，還待進一步電腦斷層診斷是否內臟出血。

(中時 )