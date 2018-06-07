謝欣穎、恬妞執恐怖教鞭 《藍色項圈》入圍富川奇幻影展

2018年06月07日 19:31 中時 徐桐炘

恬妞飾演奉行權威教育的校長。（威視提供）

《藍色項圈》前導海報令人毛骨悚然。（威視提供）

暗黑校園驚悚電影《藍色項圈》邀來恬妞、謝欣穎、黃采儀、陳以文等人主演，內容描述一群受困在高壓教育制度下的國中生，被未知的詭譎力量牽引一步步踏入險境，不但獲今年台北電影節特別放映單元邀請，海外也傳回捷報，入選第22屆韓國富川國際奇幻電影節「World Fantastic Red」單元，謝欣穎表示：「覺得很榮幸！因為目前還沒有看過電影，也很期待。」

該片改編自華文小說作家張耀升2003年時報文學獎小說首獎〈縫〉其一章節，由《大佛普拉斯》監製葉如芬、《血觀音》監製吳明憲聯手打造，葉如芬表示：「可以讓韓國的觀眾們能夠看到來自台灣製作，充滿魔幻驚悚的故事，我相信對導演及演員及工作團隊都是莫大的鼓勵！」導演張訓瑋也興奮說：「沒想到第一次去韓國會是去參加國際影展，希望韓國觀眾會喜歡《藍色項圈》！」

電影今日釋出前導海報，晦暗的海報上浮現鮮紅色的數學試題與神秘項圈，只見被黑暗吞噬的傅顯捷雙眼直視前方，複雜卻堅毅的眼神直直望向項圈，搭配上文案「每個學校都有一個傳說，歡迎光臨愛迪生中學」，不僅讓人毛骨悚然，同時引發觀眾更多的想像。該片 9月14日上映。

(中時 )