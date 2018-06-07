姚愛甯裝假GG體驗當男人！床戰許光漢12小時

2018年06月07日 19:34 中時 林淑娟

姚愛甯和許光漢床戲一拍12小時。（緯來）

姚愛甯和許光漢床戲一拍12小時。（緯來）

姚愛甯。（緯來）

緯來電影台全新自製電影《海吉拉》將於10日晚間9點全台首播！飾演「海吉拉」的姚愛甯，除了為戲落髮，還得用襪子裝成假「GG」，體驗當男人，她開心表示，私下個性和平常穿著本來就比較中性，一直偷偷許願想要演男生，沒想到真的如願。她後期劇情已變性成男身還與許光漢床戰，兩人都從沒拍過親密床戲，一拍就是12小時，她笑說：「其實不緊張，只是會有點不知道要做什麼」。

同樣第一次拍床戲的許光漢難免緊張，卻沒時間準備，他說：「導演希望有些東西是自然的反應，所以反而沒有太準備這場戲，跟愛甯必然會有肢體上的接觸，擔心不禮貌，幸好兩人默契算夠，事前溝通過順著感覺走，兩場床戲拍12小時，總算能不尷尬地順利完成。」

外型與身材是不少人的天菜，至於未來是否能挑戰更大尺度的裸露床戲，許光漢靦腆說：「大尺度床戲或裸露，只要劇本夠好有需要我都能接受，甚至男男、全裸都可以」。

姚愛甯在《海吉拉》除了犧牲落髮，更得變性當男生，甚至拿襪子佯裝命根子，體驗當男人，她說：「導演希望我體會男生有小雞雞的構造，有助入戲，於是我在褲子裡裝了一雙襪子，站姿跟走路、坐下方式都會很不一樣；有一天忘了帶襪子，馬上被導演看出來我沒裝」。此外，第一次拍床戲，也讓她難掩緊張，她害羞說：「以前跟男生會有一些肢體接觸障礙，但既然下定決心要當演員，就得開始慢慢學習跟別人相處，讓自己心態放鬆，親密戲是免不了會碰上的，但第一次拍我比較不知道該幹嘛，因為我是被動躺在那裡的男兒身，錯亂又奇妙，幸好光漢體貼、劇組也很尊重演員，拍攝時是在很安心的狀態下完成」。

《海吉拉》由導演蔡宓潔執導，許光漢、姚愛、林意箴領銜主演，故事闡述一個純愛輕喜劇校園故事，因為性別而引發一連串的愛情過程。導演蔡宓潔說：「故事的整體核心價值要表達的是愛無限，呈現不同年紀、跨性別愛的日常生活片段，純粹簡單的美好。

(中時 )