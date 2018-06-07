櫻井翔被廣瀨鈴狠操肌 好人緣收服劇組

2018年06月07日 19:37 中時 潘鈺楨

傑尼斯偶像櫻井翔在將於6月22日全台上映的懸疑推理電影《拉普拉斯的魔女》（Laplace’s Witch）飾演大學教授，調查離奇的硫化氫中毒死亡事件時，遇見謎樣女子廣瀨鈴和神秘男子福士蒼汰，目睹了不可思議的超自然現象，他必須解開謎團，揭發真相。

戲裡被叫「教授」的櫻井翔透露，戲外反而是他要叫廣瀨鈴「老師」，因為喜歡運動的廣瀨鈴常常在休息時間帶領他做像是拉筋、蹲跳和踏步等體能鍛鍊，櫻井翔笑說：「廣瀨老師教我做了很多訓練，還會要求姿勢要正確確實，非常嚴格，若福士蒼汰在現場，他也要一起加入，這是片場的『拉普拉斯規則』。」但福士笑說自己無法像櫻井那麼持之以恆，他說：「因為老師太嚴格，我很快就放棄了」

《拉普拉斯的魔女》改編自東野圭吾同名小說，打破一般懸疑推理的故事套路，以科學解釋超自然現象，各個角色環環相扣，牽扯出高潮迭起的緊張情節；戲外，演員們則是相處和睦，對於戲份最為吃重的櫻井翔更是讚譽有加。廣瀨鈴和福士蒼汰與櫻井翔都是首次合作，問及合作的感想，廣瀨鈴讚道：「他既穩重又圓滑，總是為片場帶來很融洽的氛圍。」

曾與櫻井翔在電影《正義雙俠》（Yatterman）合作過的導演三池崇史，事隔十年再度合作，大讚櫻井翔的工作態度，他說：「櫻井總是能讓周圍的人覺得很舒服，工作十分認真謙虛，將每一份工作都視為挑戰，全力以赴，未來若有機會，很希望能再與他合作。」櫻井翔則表示：「我的角色就像是整部電影的骨幹，貫串了所有角色，因此我也有機會接觸到所有演員。我很享受這個過程，樂於與所有演員對戲，用他們的台詞去拼湊整部電影的樣貌。」

《拉普拉斯的魔女》描述接連在兩處溫泉地發生了硫化氫中毒死亡事件，參與調查的地球化學教授青江修介（櫻井翔 飾）以「人無法用自然現象當凶器」為由判定是意外，然而自稱「拉普拉斯魔女」的神秘少女羽原円華（廣瀨鈴 飾）出現，讓案情再度陷入膠著，就在此時，第三起死亡事件發生了。電影將於6月22日上映。

(中時 )