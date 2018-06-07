台大生分屍案》黃女父母取遺物 兇手父竟嗆：「我已經道歉過了」

2018年06月07日 19:42 中時電子報 林毅 ／綜合報導 ／綜合報導

王昊姑姑王薇君氣到PO文說差點呼朱父巴掌 (圖／翻攝自王薇君臉書)

台大女高材生黃亦敏慘遭健身教練男友朱峻穎殘忍殺害並遭分屍，至今內臟依舊沒有找到。然而朱父姿態卻非常高傲，甚至在黃女父母前往同居處取回女方遺物時，朱父還出口刁難，讓王昊姑姑王薇君氣到在臉書PO文「差點呼了王八蛋巴掌」。

朱男殺害黃女後，將黃女分屍裝成7袋，埋藏於社區後方花圃，至今頭髮與內臟尚未尋獲，也一度傳出朱男父母知情並協助滅證，但警方表示沒有證據。

根據《蘋果》報導，昨天(6日)黃女父母在警方陪同下，與王昊姑姑王薇君一同前往兩人同居處，要拿回黃女遺物，沒想到當場遭到朱男父親出口刁難。朱男父親全程態度高傲，完全不認為自己感到抱歉，甚至要求黃女父母拿東西全程要拍照，彷彿懷疑黃女父母會趁機偷拿自己兒子東西。

王薇君聽到後相當生氣，反問：「誰會想要拿一個兇手的東西」，並說：「你(兒子)拿走黃小姐的東西怎沒拍照？把內臟還來啊」。而朱父聽到後不但沒反省，還反嗆：「我也是受害人耶」、「我已經道歉過了好嗎」，還拿著聖經說「我是基督徒」。

王薇君說自己協助被害家屬6年來，從沒指責過加害人家屬，朱父是第一個讓她如此失控想打人的對象。王薇君隨後也在臉書PO文：「剛剛在板橋大庭新村，差點呼了王八蛋巴掌」。

網友也痛批朱家：「一家都是敗類」、「難怪養出這種兒子」、「上樑不正下樑歪」、「根本不配拿聖經」、「父親兒子一個樣」。

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(中時電子報)