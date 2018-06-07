來世見！傅達仁安樂死執行完成留最後尊嚴 享壽85歲

2018年06月07日 19:49 中時電子報 吳玫穎 、 黃詩淳 、中國時報/ 蕭雅玲 、中國時報/

從籃球國手、教練到體育記者、主播，傅達仁一生傳奇。(本報系資料照)

資深主播傅達仁，晚年飽受胰臟癌末期病痛折磨，讓他毅然決然地選擇赴瑞士執行安樂死-陪伴性自殺(accompanied suicide)，今(7日)於台灣時間下午近6點執行，乾兒子李恕權在執行前一刻即時趕到，送上最後擁抱。據媒體報導，妻子在晚間7點半出面哀傷證實，傅達仁在瑞士尊嚴結束一生，享壽85歲。

傅達仁在瑞士執行「尊嚴」陪伴性自殺，歷經將近3個小時，他的妻子於台灣時間晚間7點37分出面表示，傅達仁已沒了心跳，並離開這個世界。整個過程長達約莫172分鐘時間，結束傅達仁的生命，享壽85歲。「尊嚴」轉達家屬需等檢察官到場勘驗、處理完文件，家屬才會再回來。

「蚱蜢王子」李恕權傅達仁相識超過30年，因為感謝傅達仁對他的照顧，認傅達仁為乾爹，他說有天傅達仁突然致電，要他去蒐集關於安樂死的法規，他不敢多問，不僅把資料整理妥當，還貼心在上頭畫重點，向傅達仁解釋法規細項，「雖然加州是合法的，可是要避開詐保問題。」最後他終於忍不住問了，「爺爺（傅達仁），你在打什麼主意啊？」

如今傅達仁透過安樂死保有最後尊嚴，安詳離世，李恕權想必心情糾結不捨，不過李恕權經紀人向《中時電子報》透露，因傅達仁事宜都由家人對外回應，李恕權作為晚輩與好友不便也不宜對外發言。

傅達仁曾是籃球國手。(本報系資料照)

傅達仁與前台視主播劉善群交情深厚，前天特地打電話給劉善群最後道別，「善群，我要走了。」劉善群坦言聽了很難過，「那麼熟悉的人，跟我說我要走了，我怎麼承受的了！」但劉善群尊重昔日長官選擇，傅達仁希望用自己來凸顯台灣需要立法安樂死，不過最後還是忍不住跟傅達仁說：「我的老長官，我希望你好好活著。」

傅達仁一生充滿傳奇，早年是籃球國手，退休後任職籃球隊教練，後進入台視播報體育賽事，尤以NBA轉播令人印象深刻，現台灣不少籃球術語，如「火鍋」（或作「蓋火鍋」）、「冷箭」和「騎馬射箭」等，都是由他創出的。除了是專業主播，他也是知名主持人，和沈春華一起主持過綜藝節目《大家樂》，榮獲金鐘獎優良綜藝節目獎。

回顧傅達仁過去情史，共有2段婚姻，不過他在前年出版的自傳《達仁傳奇：不為人知的新聞與祕聞》揭露，此生有「2.5次婚姻」，除了第一任妻子饒梨珍和2婚妻鄭正玨（鄭貽）外，他50多歲時認識一名17歲女孩，兒子傅俊豪也是她所生，當時對鄭貽打擊很大，卻選擇包容，養育沒血緣的兒子長大，而該紅粉知己也陪伴傅達仁30多年，「應是半個夫人」。

傅達仁承認，28歲前是個見到女生就容易臉紅的標準宅男，因和原配聚少離多才開始改變，和其他女孩有了來往，最後遇上現任妻子鄭貽，而他非常感謝老婆，曾形容「老婆是宰相肚裡能撐航空母艦」。

前年，傅達仁因膽管阻塞切除膽囊又切胃，前後開刀6次、進出醫院10多次，後又檢查出罹患胰臟癌末期，飽受病痛折磨，讓他多次上書總統府爭取安樂死合法化，卻始終碰軟釘子，最後決定前往瑞士尋求安樂死，以自身做首例，希望能提倡台灣合法化。

(中時電子報)