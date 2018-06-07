比人腦還強！美軍研發AI飛彈預警系統

美國五角大廈開始研發AI人工智慧的飛彈預警系統，圖為北韓試射洲際飛彈。(圖/美聯社)

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中時電子報

美軍正在研發一項新的秘密計畫，打算利用AI人工智慧來偵測搭載核彈頭的飛彈，以及追蹤、瞄準各種潛在的飛彈發射器。這套AI飛彈預警系統獲得美國政府8300萬美元(約新台幣24.6億元)的預算額度，比原本規劃的金額多出3倍，可見美軍對它相當重視。

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根據路透(Reuters)報導，美國五角大廈正在秘密進行一項軍事計畫，美國官員說，這項還沒有大幅公開報導的計畫中，分成很多個子項目，主要目的是開發AI驅動程式，去偵測全球的飛彈發射器，讓美國避免遭到潛在核子飛彈的襲擊。

據6名不願具名的美國官員指出，如果這項計畫成功的話，AI人工智慧將可以讓電腦自己思考，並且以超出人類能力範圍的速度和精準度，來搜尋大量數據和衛星圖像，可以尋找出飛彈準備發射的跡象。

如此一來，美軍可以在即將發生飛彈襲擊之前，就試圖攔截該飛彈，也有更多時間可以在發射前就摧毀它。這將讓美國政府擁有更充裕的外交選擇，可以與外國談判。

其中1名美國官員說，我們應該盡全力在飛彈發射之前就找到它，並且阻擾飛彈射出。

為了讓美軍擁有這個AI飛彈預警系統，川普政府明年預算將撥出8300萬美元，投入研發其中一個子項目。這個數字是原有計劃經費的3倍之多，可見研發AI預警系統偵測飛彈，獲得美國政府相當高度的重視。

(中時電子報)

文章來源：Deep in the Pentagon, a secret AI program to find hidden nuclear missiles

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