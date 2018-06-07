參與式預算再深化 新店區公所成為交流知識平臺

新北市新店區公所執行「從新（店）開始—打造參與式預算交流知識平臺」2年期的專案計畫，為「行政社造化」作最佳註解。（葉書宏翻攝）

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新北市新店區公所執行「從新（店）開始—打造參與式預算交流知識平臺」2年期的專案計畫，為「行政社造化」作最佳註解。（葉書宏翻攝）

新北市新店區內參與式預算案遍地開花，104年達觀里的推動為全國首例，接續而來的有新店國小校長宿舍空間用途活化運用，及陳儀君議員新店500萬第一屆及第二屆參與式預算的全區辦理，反映出新店市民期待更多由下往上的公民參與；各案件辦理期間，新店區公所責無旁貸地配合主辦單位協助案件推動與執行，更從今（107）年開始，執行「從新（店）開始—打造參與式預算交流知識平臺」2年期的專案計畫，為「行政社造化」作最佳註解。

新店區長林煌源表示：「參與式預算的精神包含由下而上的公民參與、政府部門的資訊開放，透過意見協商與整合，彰顯出珍貴的民主價值。而其中透過民意的直接反映，讓政府機關得以即時因應及處理，更能貼近民意，為開放政府的實際體現。」因此，新店區公所透過市府文化局向文化部爭取「社區營造三期及村落文化發展計畫」經費執行「從新（店）開始—打造參與式預算交流知識平臺」計畫，透過辦理講座、工作坊、說明會等，強化知情、討論、形成共識的民主化過程，並將實際進入社區輔導執行，最終建立在地可操作的模式。

新店區公所就本專案已組成工作小組，亦將持續辦理工作人員培力，整合公所平臺及相關人力資源，發揮公所為第一線行政機關的角色與功能，落實行政社造化的目標，相信本專案的執行，將建立屬於新店區公民參與及審議民主的里程碑。

(中時 )

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