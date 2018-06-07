裕隆建設打造鄰里可食花園與里民一同加菜

2018年06月07日 20:30 中時 葉書宏

裕隆建設股份有限公司與新北市景觀處合作「公私家菜計畫」，特別將1樓開放空間規畫為可食花園。（葉書宏翻攝）

裕隆建設股份有限公司與新北市景觀處合作「公私家菜計畫」，特別將1樓開放空間規畫為可食花園。（葉書宏翻攝）

裕隆建設股份有限公司與新北市景觀處合作「公私家菜計畫」，特別將1樓開放空間規畫為可食花園。（葉書宏翻攝）

裕隆建設股份有限公司與新北市景觀處合作「公私家菜計畫」，特別將1樓開放空間規畫為可食花園。（葉書宏翻攝）

打造鄰里可食花園！新北市政府景觀處與裕隆建設股份有限公司合作推行「公私家菜計畫」，裕隆將1樓開放空間規畫為可食花園，並邀請「好厝邊」新安里里民與員工一起種菜，開心享受園藝趣味。

裕隆建設7日舉辦「可食地景-鄰里樂園藝」課程，由副總高秀枝帶領員工，加上與里民一起挽起衣袖開心種蔬菜，現場不少爺爺奶奶在小時候都有種菜的經驗，各個手腳俐落，種起蔬菜比年經人還快。

參加的長輩感嘆說，原以為隨都市發展田地逐漸消失後，不再有機會腳踏土壤親手耕種，藉由裕隆建設打造並開放的可食花園，讓他又重新感受土壤滋養的喜悅。

值得一提，裕隆建設的可食花園在景觀呈現上，宛若一支高爾夫球桿，由老師支向偉規畫，利用種植香草畫出高爾夫球桿上一條條的彩色紋路，香草種類包含有芳香萬壽菊、迷迭香及薄荷，能作為忌避作物達到天然蟲害防治的效果，此外，還有紫蘇、芸香及鳳梨鼠尾草等，種類之多宛若居家香料庫。

景觀處自2017年底開始推動公私家菜計畫，藉由「公」與「私」協力一同在公司營造可食地景，不但能為員工營造放鬆身心的療癒園圃，還可為員工「加菜」，期盼更多的公司響應，將公司內可食花園開放，與鄰近居民種菜同樂，園區內往來的里民多了，企業與在地的連結也更緊密。

(中時 )