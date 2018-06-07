板橋分屍》最難過生日！哥：只想在心中與妹妹渡過

2018年06月07日 20:05 中時電子報 吳佩珊

台大女碩士畢業生黃奕敏疑因分手遭男友朱峻穎以殘忍手段殺害分屍，事發

11日目前內臟還未找到，家屬面對還未全面明了的案情，心中憤怒悲苦，卻只能陪著妹妹，期望司法還妹妹一個公道。而今天恰巧黃女哥哥生日，哥哥也在臉書上發文：今年，我只想在心中與妹妹渡過

黃奕敏哥哥今天生日在臉書發文：今年，我只想在心中與妹妹渡過。(翻攝臉書)

板橋分屍案台大碩士畢業生黃奕敏慘遭男友朱峻穎殺人分屍，朱峻穎畏罪上吊自殺，黃家人從5/21開始尋找家中獨生女，5/28卻收到任何人都難以面對的沉痛事實─殺害、分屍。從5/28屍塊被找到朱峻穎畏罪自殺，黃奕敏內臟還未找到，11天過去了整體案情還沒水落石出，司法也還沒能給黃家人一個完整交代，黃奕敏大哥昨日臉書怒喊：努力的調整與壓抑卻也無法平息心中那熾熱的怒火和悲絕的哀傷。正義能還我們公道嗎？接下來的路在哪裡.....

面對妹妹遭殺害分屍案情還未全面明了，司法未能定案，昨日黃奕敏的哥哥臉書PO出全家福並發文：正義能還我們公道嗎？(翻攝臉書)

而今天恰巧黃奕敏大哥生日，面對妹妹的慘死，生者內心痛苦旁人無法了解，也只能默默自我撫慰，黃奕敏大哥臉書發文：關於生日，我明白大家的好意，非常感謝，但今年，我只想在心中與妹妹渡過。

(中時電子報)