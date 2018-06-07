李戡忽致電傅達仁 原來是因「它」勾對李敖懷念

傅達仁透露今早接到李戡電話。（圖／中時資料照片）

友善列印
中時電子報
傅達仁最後發文。（圖／取自傅達仁臉書）
李戡發文思念父親。（圖／取自李戡微博）

前體育主播傅達仁因不堪胰臟癌末期折磨，今(7日)在瑞士接受安樂死-陪伴性自殺(accompanied suicide)，結束自己85年燦爛的一生，他踏進死亡小屋後沒多久，便PO文分享今早接到李敖兒子李戡來電問候，令他想起曾被誤認為是李敖的故事，而人在巴黎的李戡今凌晨在微博發文，透露在當地吃到懷念的家鄉味「醬爆肉」，才讓他分外思念起李敖。

來世見！傅達仁安樂死執行完成留最後尊嚴 享壽85歲
傅達仁走進安樂死小屋 最後身影留遺言：這仗一定要打！
傅達仁生命倒數 雷倩反對、乾兒子李恕權及時趕到

傅達仁今在瑞士接受安樂死，稍早傳出程序完成，傅達仁已瀟灑離世，而他臉書上最後一篇PO文說道，今上午突然接到李戡來電，兩人先前在一家三溫暖認識，之後成為忘年之交，他與李戡的父親李敖都曾被誤認成彼此，李敖還逗趣收下要給傅達仁的DVD，之後再轉寄到傅達仁家，如今傅達仁想到這段：「這段是難忘，我倆真的有點像，互相祝福，謝主慈祥！」

而人在巴黎的李戡今在微博發文表示，李敖生前愛吃醬爆肉，但遺憾後來幾十年已在台灣吃不到當時的味道，過去他們父子倆常一起散步吃午飯，「一年多前吃醬爆肉，是思念坐餐桌另一頭的爸爸，現在再吃，已成了懷念」。

★再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時電子報)

大哥哥借廁所「要我幫他」 女星崩潰揭傷疤爆想輕生
連日高溫熱到解放 最美女主播辣曬比基尼
孫安佐變聯邦重罪 狄鶯聘「來頭不小」女律師搶救
傅達仁沒了心跳 尊嚴地離開人世… 傅達仁完成安樂死心願！乾兒子孫…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。