李戡忽致電傅達仁 原來是因「它」勾對李敖懷念

2018年06月07日 20:07 中時電子報 蔡曉婷

傅達仁最後發文。（圖／取自傅達仁臉書）

李戡發文思念父親。（圖／取自李戡微博）

前體育主播傅達仁因不堪胰臟癌末期折磨，今(7日)在瑞士接受安樂死-陪伴性自殺(accompanied suicide)，結束自己85年燦爛的一生，他踏進死亡小屋後沒多久，便PO文分享今早接到李敖兒子李戡來電問候，令他想起曾被誤認為是李敖的故事，而人在巴黎的李戡今凌晨在微博發文，透露在當地吃到懷念的家鄉味「醬爆肉」，才讓他分外思念起李敖。

傅達仁今在瑞士接受安樂死，稍早傳出程序完成，傅達仁已瀟灑離世，而他臉書上最後一篇PO文說道，今上午突然接到李戡來電，兩人先前在一家三溫暖認識，之後成為忘年之交，他與李戡的父親李敖都曾被誤認成彼此，李敖還逗趣收下要給傅達仁的DVD，之後再轉寄到傅達仁家，如今傅達仁想到這段：「這段是難忘，我倆真的有點像，互相祝福，謝主慈祥！」

而人在巴黎的李戡今在微博發文表示，李敖生前愛吃醬爆肉，但遺憾後來幾十年已在台灣吃不到當時的味道，過去他們父子倆常一起散步吃午飯，「一年多前吃醬爆肉，是思念坐餐桌另一頭的爸爸，現在再吃，已成了懷念」。

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(中時電子報)