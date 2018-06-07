法網》被大雨救了一命　納達爾再闖4強

西班牙球王納達爾在今年法網男單8強，經過四盤大戰，擊退小他7歲的阿根廷選手舒瓦茲曼，繼續朝個人生涯第11座法網冠軍邁進。(路透)

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中時電子報
/綜合報導

2018法國網球公開賽男單8強賽，西班牙世界球王納達爾（Rafael Nadal）和阿根廷年輕好手舒瓦茲曼（Diego Schwartzman）的較量因雨中斷，經過一晚休息，納達爾隨著放晴的天氣找回活力，在這場歷時超過三個半小時的四盤大戰中，以4：6、6：3、6：2、6：2獲勝，生涯第27度打進四大賽男單4強，繼續朝個人第11座法網冠軍前進。

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這場比賽原訂6日進行，開賽第一盤納達爾就嘗到苦頭，被年紀小他7歲的舒瓦茲曼率先取得盤數1比0領先，也中斷「紅土之王」納達爾從2016年法網以來的37盤連勝紀錄。

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先輸一盤逼得納達爾在第二盤急起直追，打完8局獲得5：3領先，第9局大雨再度攪局、比賽中斷，加上天候已晚，延到7日再戰。

經過一夜休息，32歲的納達爾找回絕佳狀態和信心，擊出的球更有尾勁，第二盤6：3拿下後，第三盤6：2再下一城，其中一球雙方來回多達19拍，當舒瓦茲曼回擊掛網失分後，納達爾興奮地握拳歡呼。

西班牙職業男網世界球王納達爾生涯前十次打進法網男單4強，都順利帶走冠軍，今年也能如願嗎？(路透)

第四盤納達爾在第3局連拿4分率先破發，最後在自己的發球局，於第4個賽末點收下勝利，生涯第11次入列法網男單4強，前十次他都順利奪冠。

舒瓦茲曼再2018法網男單8強賽，從納達爾手中拿下一盤，中斷納達爾在法網連贏37盤的紀錄。(路透)

今年5月底的羅馬名大師賽決賽，納達爾面對21歲德國新生代好手小祖維瑞夫（Alexander Zverev）挑戰，靠著下雨獲得及時的休息，在三盤大戰中勝出，並重返世界球王。

阿根廷好手狄波卓在2018年法網男單8強獲勝，開心高舉雙手慶祝。(美聯社)

納達爾下一輪對手是2009年打進過法網男單4強的另一位阿根廷好手狄波卓（Juan Martin Del Potro），兩人過去14次交手，納達爾9勝5敗領先。

狄波卓在男單8強賽以7：6(7：5)、5：7、6：3、7：5重挫大會第3種子西里奇（Marin Cilic），賽後難掩興奮心情，直言在法網比賽就像回家一樣。

(中時電子報)

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