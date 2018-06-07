拆了？藏起來？ CNN：永興島中國飛彈不見蹤影

圖為以色列衛星影像情報公司於3月所拍攝的永興島衛星照片。軍事分析人員發現最近拍到衛星照片上，原部署島上的紅旗-9飛彈已不見蹤跡。（圖／路透）

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中時電子報

近日美國與中國在南海問題上的口舌之戰不斷升級，相互指控對方向南海運送或建置攻擊性武器，但同時以色列情報公司的最新衛星畫面卻顯示，共軍裝置南海永興島上的飛彈系統己不見蹤跡，雖有可能是撤除，但加設掩體覆蓋的可能性更高。

近年來中國加緊在南海島嶼的軍事與民用建設，並宣稱不惜以武力來維護南海島嶼的主權。美國對此則連續以「自由航行權」為由，多次派遣艦隊巡弋南海，並擴大在南海海域的軍事演習。由於中國快速在南海建置了攻擊力強大的導彈，使得美國在5月挑起美中貿易戰的同時，指責中國在南海搞「軍事化」。

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與此同時，美國也不斷派遣戰機與軍艦巡弋南海，本月4日美軍一架B-52轟炸機飛經南沙群島，美方卻稱這只是「例行訓練任務」。中國外交部發言人華春瑩則強硬表示，「我希望美方給大家解釋清楚，美派B-52轟炸機這樣的進攻性戰略武器到南海是不是『軍事化』？B-52轟炸機到南海也是為了航行飛越自由嗎？」她強調，「中方不會被任何所謂軍艦軍機嚇倒，只會更加堅定地採取一切必要措施捍衛國家主權安全，維護南海地區和平穩定。」

正當中美在南海對峙情勢升溫時，以色列國際衛星影像公司(ImageSat International, ISI) 卻公布南海永興島的最新衛星畫面，畫面中原有中國所設置的飛彈系統竟不見縱影，令美國五角大廈官員相當吃驚。

據美國有線電視新聞網(CNN)報導，兩名美國國防部官員指出，中國完全拆除飛彈系統是極不可能的事。美方評估，中國可能將飛彈系統藏匿於建築物或掩體內，或是將之重新部署。如果只是部署位置例行性調動，未來衛星就可能在其他島嶼上拍到這些飛彈的縱跡。

先前的衛星畫面顯示，西沙群島永興島的岸邊部署了若干飛彈發射器及雷達系統，上頭罩以迷彩偽裝網，如今這些系統及飛彈已不見蹤影。蘭德公司(Rand Corporation )的資深軍事分析師希斯(Timothy Heath)表示，還有一種可能性是這些飛彈部署之後，可能不適應海上潮濕與高鹽分氣候，原部署在永興島上的紅旗-9可能需要運回去進行保養維修。

(中時電子報)

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文章來源：Beijing may have removed missiles from disputed South China Sea island

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