安藤櫻《小偷》片場擠奶 胸部不連戲

2018年06月07日 20:32 時報周刊 溫博鈞

安藤櫻在《小偷家族》前剛生產，帶著滿溢母性與母乳加入劇組。（采昌國際提供）

安藤櫻擅長詮釋日常生活中的平凡人物。（采昌國際提供）

安藤櫻。（取材自Lmaga.jp）

《小偷家族》勇奪本屆坎城影展金棕櫚獎，女主角安藤櫻於昨日首度露面接受媒體採訪，一出場就笑說：「好像在做夢！」原因竟是坎城影展公佈得獎當下，她其實已經在家中睡覺，半夢半醒中接到經紀人的電話，對方興奮告訴她：「我可以直接說嗎？得金棕櫚獎了！」她進一步表示：「那時的記憶有點模糊，感覺就像是在做夢。」

她自爆在《小偷家族》拍攝前的去年六月，她才剛產下一個女兒，沒過多久就加入本片演出，她透露：「當時骨盆還是開著的狀態，我就帶著滿溢的母性與母乳加入劇組。拍攝時，我的母性跟母奶都漫出來了呢！」一席話驚呆所有記者，她更爽朗補充：「拍攝期間，我常因為脹奶而藉故去廁所擠奶，所以片中不同時間拍攝的片段，我胸部的大小也會不太一樣喔。」

值得一提的是，她在劇中的ㄧ段演出已成該片代表場景，觀眾們幾乎都被她細膩深刻的演技震撼到屏住呼吸。擔任本屆坎城影展評審團主席的凱特布蘭琪（Cate Blanchett），也對安藤櫻對他的表現讚譽有佳，凱特並表示：「如果在接下來的電影中，我們這些評審有人用那種方式哭泣，那肯定就是在模仿安藤櫻了！」導演是枝裕和也表示：「安藤櫻的演技俘虜了評審。」

安藤櫻曾以《百元之戀》榮獲日本奧斯卡影后肯定，演技有目共睹，再加上這次的精湛演出，也讓日本媒體看好安藤櫻將繼續在日後各大演技獎項有所斬獲。

(時報周刊)