安藤櫻《小偷》片場擠奶 胸部不連戲

安藤櫻細膩深刻的演技震撼人心。（采昌國際提供）

友善列印
時報周刊
溫博鈞
安藤櫻在《小偷家族》前剛生產，帶著滿溢母性與母乳加入劇組。（采昌國際提供）
安藤櫻擅長詮釋日常生活中的平凡人物。（采昌國際提供）
安藤櫻。（取材自Lmaga.jp）

《小偷家族》勇奪本屆坎城影展金棕櫚獎，女主角安藤櫻於昨日首度露面接受媒體採訪，一出場就笑說：「好像在做夢！」原因竟是坎城影展公佈得獎當下，她其實已經在家中睡覺，半夢半醒中接到經紀人的電話，對方興奮告訴她：「我可以直接說嗎？得金棕櫚獎了！」她進一步表示：「那時的記憶有點模糊，感覺就像是在做夢。」

她自爆在《小偷家族》拍攝前的去年六月，她才剛產下一個女兒，沒過多久就加入本片演出，她透露：「當時骨盆還是開著的狀態，我就帶著滿溢的母性與母乳加入劇組。拍攝時，我的母性跟母奶都漫出來了呢！」一席話驚呆所有記者，她更爽朗補充：「拍攝期間，我常因為脹奶而藉故去廁所擠奶，所以片中不同時間拍攝的片段，我胸部的大小也會不太一樣喔。」

值得一提的是，她在劇中的ㄧ段演出已成該片代表場景，觀眾們幾乎都被她細膩深刻的演技震撼到屏住呼吸。擔任本屆坎城影展評審團主席的凱特布蘭琪（Cate Blanchett），也對安藤櫻對他的表現讚譽有佳，凱特並表示：「如果在接下來的電影中，我們這些評審有人用那種方式哭泣，那肯定就是在模仿安藤櫻了！」導演是枝裕和也表示：「安藤櫻的演技俘虜了評審。」

安藤櫻曾以《百元之戀》榮獲日本奧斯卡影后肯定，演技有目共睹，再加上這次的精湛演出，也讓日本媒體看好安藤櫻將繼續在日後各大演技獎項有所斬獲。

(時報周刊)

比基尼包不住！瑤瑤用胸「裝一杯… 傅達仁57歲老來得子轟動 2年前解…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。