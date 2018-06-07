桃園8日水情燈號 由正常的藍燈 調整為水情稍緊的綠燈

2018年06月07日 21:12 工商 劉朱松

因石門水庫3月迄今降雨量，不到歷年的4成，加上桃園正值稻作抽穗大量用水期，旱災經濟部災害緊急應變小組召集人的經濟部政務次長曾文生今（7）日邀集農委會、科技部、氣象局、水利會，及相關縣市政府開會後，宣布桃園地區自明（8）日起，水情燈號由正常的藍燈，調整為水情稍緊的綠燈。

至於台南及澎湖地區的水情燈號，今日也決定維持黃燈，高雄地區維持綠燈，其餘地區為水情正常的藍燈。

水利署表示，水情燈號藍燈，代表水情正常；綠燈代表水情稍緊；黃燈代表已實施第一階段限水措施；橙燈代表已實施第二階段限水措施；紅燈代表已實施第三或四階段限水措施。

鑑於近日台灣附近海域「熱帶擾動」活躍，恐有豪大雨警示，曾文生今日特別與南部的第六、第七河川局長視訊後，要求水利署在抗旱的同時，切勿鬆懈防汛準備。

曾文生指出，目前南部區域已完成一期稻作供灌，準備收割；二期稻作用水，責由水利署與農委會及農田水利會，依水情狀況滾動檢討實施供灌。

至於中、北部區域，仍應持續加強灌溉管理，採取最節水方式完成一期稻作供灌。因考量石門水庫供水量大，且一期稻作仍進行供灌中，水情變化快速，他請農委會協助桃園及石門農田水利會，實施節水灌溉，及盡量使用埤塘用水。

另科技部及工業局輔導桃園地區科學園區，及工業區要自主節水5％；另請台水公司確保水車載水點布設，及用水大戶盤點完成。而桃園市政府也要整備轄內抗旱水井，俾可於需要時，在3日內啟用。

曾文生認為，在各部會、地方政府，及供水單位共同合作下，所採取各項應變措施，已收成效，原訂5月底前穩定供水目標，已達成，並預留2個月民生及產業安全水量為目標進行管控。

惟依交通部中央氣象局預測6月降雨正常偏少，曾文生要求經濟部水利署暨所屬各區水資源局，要持續監控水情變化，並滾動檢討各項因應措施，後續仍以6月底前，不進入第三階段限水措施，盡力維持供水穩定。

(工商 )