科技部Taiwan Tech Arena跨國合作 選送新創團隊赴法培訓

2018年06月07日 21:38 旺報 李侑珊

科技部青年科技創新創業基地Taiwan Tech Arena於6月5日隆重開幕。開幕式當天即與法國合作舉辦YEi競賽決選，共選送6名創業家，領域涉及太陽能供電、人工智慧用戶行為分析、益生菌、VR醫療等項目，將前往法國進行為期一週的培訓。

科技部表示，本屆YEi競賽激烈，大會在眾多報名團隊中挑選出12個團隊在TTA進行決選。評選標準包含創新性、技術可行性、在法國／歐洲的市場潛力、團隊經驗與成熟度、前往法國的動機等五項。評審則包含台灣與法國知名創投與加速器的代表。

科技部司長邱求慧表示，自2017年第一次與台灣合作挑選出3個新創團隊赴法國參加加速器培訓後，今年科技部為了強化與法國科技新創的交流，讓台灣的優秀新創團隊有更多機會赴法參與加速器計畫，由政府出資額外加碼3個名額，共計選送6名創業家前往法國進行為期一週的培訓。

經過激烈競爭，最後脫穎而出的6個新創團隊分別是：FLEXWAVE（開發適合IOT產品使用的太陽能供電方案）、Ubiik（工業IoT及LPWAN軟體研發行銷）、THINKTANK（以人工智慧開發用戶行為分析工具，提供精準行銷）、Bened Biomedical（開發可幫助入睡及維持消化道機能之益生菌團隊）、Realiteer（以VR療程方式提供精神或情緒方面的治療，開發精神醫療輔助系統）及faceheart（以影像式安全監測系統，監測駕駛疲勞程度，降低交通事故）。

其中4隊Flexwave、Bened Biomedical、Realiteer及FaceHeart為科技部計畫培育團隊，透過政府的資源補助與創業培訓，成功推送團隊前進國際。

科技部指出，法國為科技新創大國，政府在推動科技新創上不遺餘力，並結合官方與民間力量推動La French Tech計畫，打造國際新創品牌。French Tech Taiwan是法國政府推動全球科技新創生態圈的第23個基地，目的在幫助台灣與法國的新創團隊共享資源，進駐新落成的Taiwan Tech Arena之後，將透過與TTA定期共同舉辦創新創業課程、新創活動、相互選送團隊鏈結台法新創生態圈，強化台法在人工智慧、軟體及半導體等高科技新創領域合作，促進台法在科技新創的合作交流空間，提升台灣新創在國際的曝光度。

除了開幕儀式與法國在台協會合作辦理的青年創業計畫（YEi）決選外，TTA還搭配InnoVEX 2018與各國舉行一系列的新創活動，今(7)日也有「Infinity Venture Summit visit」活動，由日本Infinity Venture 帶領日本知名企業及海外新創參訪TTA；在InnoVEX TTA展館內也安排Office Hour時間，邀請矽谷投資人及國際業師在TTA展館內的洽談區，接受新創團隊1-on-1諮詢；晚上還有France Holland Innovation Night(荷法科技新創之夜)，由法國、荷蘭與臺灣共同舉辦的國際新創社群交流晚會，透過輕鬆的晚宴，彼此交流新創的資源與經驗分享。

(旺報 )