蝸牛部落驚豔牡丹鄉 石門國小「蝸牛故事牆」獲績優獎

2018年06月07日 21:36 中時 謝佳潾

石門國小近年落實「課程轉工程策略」，活化校本課程爭取競爭型計畫經費打造校園藍圖，日前又憑蝸牛故事牆獲教育部校園新風貌績優獎，不僅成功展現「蝸牛部落」，驚艷不少原民學校，還將藉此經費改建校門，讓大家一進牡丹鄉就能見到石門。

石門國小主任杜詩韻表示，學校長期發展民族本位課程，且不是只呈現在課堂上，校園四處都可見部落意象造景，以及轉換校本課程後、爭取到競爭型計畫經費打造的各項設施設備，這是教育融入生活的落實展現，而蝸牛故事牆就是如此。

她指出，石門國小的校門在巷子內，導致很多人很容易「路過學校」，而為讓校園讓更多人看見，一直有計畫改建校門，恰巧教育部新推的校園新風貌計畫，有一筆經費得以利用，因此全校老師又開始動腦筋極力爭取，最後決定展現石門特色。

她說，石門部落是遷徙部落，祖先來自高士、牡丹、獅子等處，各有各的特色，也因而導致石門無特色，但經全校師生田調並與族人商討後，決定以蝸牛代表石門，因為牠不僅曾撐起全部落的經濟，更是大家的共同記憶。

她說，早年大家生活不易，大多靠吃蝸牛果腹、賣蝸牛維生，所以石門部落一直有蝸牛部落之稱，但這與一般大眾對排灣族的印象相差甚遠，所以外界鮮少人知，因此也盼藉此讓更多人了解這深山裡的故事。

(中時 )