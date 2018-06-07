電商促銷台灣農產品 帶動業續長紅

東森集團執行策略長王令麟（右）協助果農銷售桶柑，新竹縣長邱鏡淳表示肯定。（東森國際提供）

友善列印
旺報
東森購物今天義賣屏東高樹鄉善導書院鳳梨。（東森國際提供）

東森購物今年推出一系列東森農場系列，與農委會合作，以產地直送方式，透過電視購物、購物網等多通路促銷台灣在地農產品，販售，不僅帶動台灣農產品買氣，也為該東森購物創造高業績。農委會主委林聰賢希望未來與東森多加合作，讓好的農產品及時做促銷，一方面讓農民增加收益，幫助台灣農業，另一方面讓消費者可以吃最好的農產品。

據了解，東森農場今年先後促銷新竹縣峨眉鄉桶柑、高雄大樹鄉玉荷苞、花蓮鳳林大西瓜、枋山的黃金愛文芒果，均創下好成績；今天更義賣甜美多汁的屏東高樹鄉善導書院金鑽鳳梨，秒殺300組、6000斤、3000顆鳳梨，所得全數捐出予屏東慈惠善導書院。

東森購物王令麟執行策略長今天（6月7日）表示，由於年中慶活動與母親節兩大重要檔期，東森購物今年5月營收較去年同期增加9%，1至5月則比去年同期獲利提升58%，購物網ETMALL在6月業績更亮麗，6月6日創下18個月以來營收最高業績，甚至超越去年的雙11，業績成長率高達15 %。

5月中才完成併購的新事業體、美妝跨境電商草莓網，半個月突破新台幣392萬元，與東森購物合計獲利7194萬元。

(旺報 )

蝸牛部落驚豔牡丹鄉 石門國小「… 科技部GLORIA計畫超強保鮮技術登…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。