電商促銷台灣農產品 帶動業續長紅

2018年06月07日 22:48 旺報 廖慧娟

東森購物今天義賣屏東高樹鄉善導書院鳳梨。（東森國際提供）

東森購物今年推出一系列東森農場系列，與農委會合作，以產地直送方式，透過電視購物、購物網等多通路促銷台灣在地農產品，販售，不僅帶動台灣農產品買氣，也為該東森購物創造高業績。農委會主委林聰賢希望未來與東森多加合作，讓好的農產品及時做促銷，一方面讓農民增加收益，幫助台灣農業，另一方面讓消費者可以吃最好的農產品。

據了解，東森農場今年先後促銷新竹縣峨眉鄉桶柑、高雄大樹鄉玉荷苞、花蓮鳳林大西瓜、枋山的黃金愛文芒果，均創下好成績；今天更義賣甜美多汁的屏東高樹鄉善導書院金鑽鳳梨，秒殺300組、6000斤、3000顆鳳梨，所得全數捐出予屏東慈惠善導書院。

東森購物王令麟執行策略長今天（6月7日）表示，由於年中慶活動與母親節兩大重要檔期，東森購物今年5月營收較去年同期增加9%，1至5月則比去年同期獲利提升58%，購物網ETMALL在6月業績更亮麗，6月6日創下18個月以來營收最高業績，甚至超越去年的雙11，業績成長率高達15 %。

5月中才完成併購的新事業體、美妝跨境電商草莓網，半個月突破新台幣392萬元，與東森購物合計獲利7194萬元。

(旺報 )