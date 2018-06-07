科技部GLORIA計畫超強保鮮技術登場 蕉農不再苦哈哈

2018年06月07日 21:37 旺報 李侑珊

在COMPUTEX展出的科技部國際產學聯盟(Global Research & Industry Alliance, GLORIA)專館，中興大學GLORIA林耀東教授團隊展出的微奈米植物保護製劑與蔬果保鮮材料/技術，受到外界高度的矚目，

今年因為香蕉今年再度盛產，由於夏天香蕉存放不易，讓辛苦的農夫叫苦連天。本技術將能有效延長蔬果的保存期限，希望藉參與該展覽，向海外參觀者推廣台灣創新研發成果。

科技部表示，台灣農產銷售結構中，內銷49％、出口僅4％，高達47％耗損，雖台灣蔬果出口外銷單價遠高於內銷單價，但因無完善新穎之蔬果保鮮技術，台灣蔬果出口量遠低於內銷量且逐年降低。若能將盛產期過剩蔬果轉為高值精品化農產出口品，其產值將高達一兆元。從國外經驗來看，智利的農產品出口市場平均距離為11,157公里，出口值在全球佔比為5.3%，紐西蘭的出口市場平均距離為10,765公里，全球佔比為1.6%，但在台灣的出口市場平均距離只有1,793公里，佔全球出口值只有0.1%。

而如果能將香蕉的保存期限延長，等於讓香蕉有更長的時間進行販售運輸或保存，將對台灣蕉農有極大的幫助。

科技部指出，現今傳統作物保鮮技術僅可維持蔬果短暫櫥架壽命且設備昂貴，為能延長蔬果保鮮期並降低保鮮成本，林耀東教授領導之團隊研發微奈米保鮮材料/技術，有效降解蔬果荷爾蒙，並可與各式包材、紙箱、貨櫃基座隔間板材等結合，在常溫、常壓下可有效延長香蕉常溫櫥架壽命達23天，讓高值蔬果成功保鮮遠距外銷。該技術在科技部長期支持下已達商業化應用程度，也有技轉實績，在COMPUTEX展示期間，歡迎相關產業到場洽談技轉與合作投資。

「保鮮雖重要，農產品質不佳，保鮮也無用。」因此團隊也開發了無毒、高效、低成本的微奈米植物保護製劑，可取代農藥有效防治作物病害。林耀東教授強調，團隊目標是從種苗到餐桌整個農產模式的翻轉，因此包括自己與另兩位十大傑出農業專家黃振文與詹富智教授，目前都持續在健康種苗、植物保健、農產保鮮上研發更多環境友善的微奈米材料與技術，以期翻轉台灣成為世界高值精品蔬果創新研發及產銷中心。

(旺報 )