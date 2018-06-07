法網混雙奪冠 詹詠然台灣第一人

台灣網球女將詹詠然(左)在2018法網混雙決賽第一盤，和搭檔先下一城。(資料照/劉雪貞提供)

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中時電子報
/綜合報導

2018法國網球公開賽混雙決賽台北時間7日晚間登場，台灣女將詹詠然和克羅埃西亞搭檔多迪格（Ivan Dodig）默契十足，以6：1、6：7（5：7）、大會第1種子、加拿大達布洛絲姬（Gabriela Dabrowski）／克羅埃西亞帕維奇（Mate Pavic），詹詠然拿下台灣也是個人生涯第一座法網混雙冠軍。

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這是詹詠然和多迪格第一次搭檔，就首度打進個人生涯第一場法網混雙決賽，詹詠然更在決賽拿出沉穩表現，加上幾場比賽下來和搭檔磨合出好默契，帶走法網混雙金盃及12萬歐元冠軍獎金。

第一盤詹詠然和搭檔勢如破竹，三次破了對手發球局，只花26分鐘就以6：1先下一城，達布洛絲姬對自己的表現相當生氣、拿球拍砸地。

第二盤前七局雙方一路互保，第8局詹詠然和搭檔終於等到機會破發得手，隨後在多迪格的發球局，台克組合沒能順勢結束比賽，反而在30：40落後時，多迪格雙發失誤、丟掉發球局，隨後對手保發，雙方再互保，局數6：6平手。

第二盤關鍵搶七局，詹詠然和搭檔雖然先掉了發球分，但接下來連拿5分、5：1遙遙領先，不過對手畢竟是本屆法網混雙第1種子、反過來連得6分，7：5扳回一城。

雙方進入超級搶十局分勝負，在8：8平手之際，帕維奇發生要命雙發失誤，給了台克組合賽末點，這時輪到多迪格發球，他用強力發球讓達布洛絲姬回發出界，總算收下勝利。

在今年法網之前，詹詠然在網球大滿貫賽成人組拿過2007年澳網及美網女雙亞軍、2011年澳網混雙亞軍、2015年澳網女雙亞軍及2017年美網女雙冠軍，也在2004年澳網青少年組女雙拿過一次冠軍。

詹詠然的妹妹詹皓晴則在今年法網女雙，和中國大陸選手楊釗煊晉級4強，8日要和日本組合二宮真琴/穗積繪莉爭奪決賽門票。詹皓晴過去在打大滿貫成人組雙打賽事最佳成績都是亞軍，分別是2017年溫網女雙、2014溫網及2017美網混雙。

青少年賽事，台灣「夜市球王」曾俊欣在青少男8強賽以6：2、6：3輕取哥倫比亞選手米吉亞（Nicolas Mejia），晉級4強，是青少年組台灣選手最後希望，將和大會第2種子、美國選手柯達（Sebastian Korda）爭搶決賽門票。

(中時電子報)

曾俊欣揮汗力拚，直落二晉級法網青少年男單4強。(Andy Cheung提供)
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